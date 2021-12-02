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外國操弄還是政治干預　里拉怎麼陷入麻煩？

▲土耳其里拉兌美元今年貶值45%，陷入另一場貨幣危機，民眾囤積美元，並且上街抗議總統艾爾段的經濟政策。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其里拉兌美元今年貶值45%，陷入另一場貨幣危機，民眾囤積美元，並且上街抗議總統艾爾段的經濟政策。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-02 15:54:14

（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）土耳其里拉兌美元今年貶值45%，陷入另一場貨幣危機，民眾囤積美元，並且上街抗議總統艾爾段的經濟政策，艾爾段將「里拉的麻煩」歸咎於外國操弄。

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里拉為何崩跌？是艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政策造成的，或真如他所說，一切都是「外國陰謀」？里拉匯價還會貶得更慘嗎？半島電視台（Al Jazeera）整理有關重點如下。

●里拉為何崩跌？

央行9月23日、10月21日、11月18日分別降息100、200、100個基點，連續3個月累計降息16碼，近期里拉的麻煩基本上由此引發。央行16日可能再砍利率。

值得注意的是，央行降息通常會導致借貸成本降低，連帶使得一國的貨幣比他國貨幣的相對價值變低。

●降息必然負面嗎？

通膨走低、準備啟動經濟成長的時候就不會。一般而言，低利率鼓勵消費者借錢消費、鼓勵企業貸款擴張營運並且僱用更多員工。低利率也使出口相對具有價格競爭力。以上種種有利經濟成長。

●為何土耳其11月降息，里拉陷入麻煩？

供應鏈瓶頸和原物料短缺對全球各經濟體形成價格壓力，土耳其自然無法倖免。當前土耳其通膨飆升，怎麼也下不來。

從10月消費者物價指數年增率達19.89%，央行9月以來連續第3度降息、累計大砍利率4個百分點後，基準利率成為15%。通膨飆漲之際降息的結果幾乎註定將導致通膨進一步走揚。

其他新興經濟體如韓國、俄羅斯、巴西、墨西哥、匈牙利等並未追隨土耳其腳步降息因應通膨，反而以升息試圖抑制通膨。

●誰支持土耳其降息抗通膨？

艾爾段認為低利率能夠抗通膨、刺激經濟增長、推升出口並且創造就業。

但再深入觀察卻發現，若是健康的經濟增長，就應當會改善土耳其人的生活水準才對。不幸的是，飆升的通膨、暴跌的里拉侵蝕土耳其人所得和存款，導致實際購買力下滑。

進口產業將升高的經營成本轉嫁給消費者，導致尤其是低收入家戶日子難過，因為糧食和過冬所需的燃料都水漲船高。

對企業來說，土耳其經濟高度仰賴外資，美元計價的企業債面臨著更高昂還款成本。

●反正土耳其經濟還是會正成長不是嗎？

土耳其前3季經濟分別年增7%、21.7%、7.4%。由於里拉陷入麻煩，有些分析預測第4季將出現萎縮。

凱投宏觀（Capital Economics）新興巿場資深經濟學家圖維（Jason Tuvey）表示：「里拉自9月初以來貶值逾20%，崩跌數週的效應將滲入經濟層面，第4季（經濟）恐急遽萎縮。」

●確實是艾爾段的錯嗎？是央行吧？

確實是由央行在制定貨幣政策。但是艾爾段兩年半以來已經拔掉3位央行總裁和多位「不聽話的」央行高官。3月間去職的前總裁阿格巴爾（Naci Agbal）任內曾經數度升息，使得里拉獲得支撐。但是他只做了4個月就遭到撤換。

這顯示出央行無法獨立行事讓投資人提心吊膽，膽心國家的利率政策取決於政治目標，而不是經濟基礎。

●里拉崩跌，艾爾段怎麼看？這一波里拉危機結束了嗎？

艾爾段表示，里拉的麻煩是外國對土耳其經濟搞破壞，以及他們在境內的支持者所造成的。11月22日他更矢言在「經濟獨立戰爭」中致勝。

但實際情況卻是里拉暴跌，匯價來到1美元兌13.45里拉，在當時為歷史新低。凱投宏觀新興巿場資深經濟學家圖維當時寫道，艾爾段「似乎有意測試自己的非典型貨幣政策觀點」。

艾爾段矢言2023年大選前都將維持低利率政策。目前看不出他會針對非典型貨幣政策觀點進行修正，或是會更包容跟自己意見相左的央行官員。里拉危機是否結束還很難講。

●里拉蒙受的其他壓力？

自從2018年夏天貨幣危機以來，里拉基本上穩步貶值。除了央行今年在通膨飆升前提下降息之外，縮水的外匯儲備，以及安卡拉—華府緊張關係，都讓里拉蒙受壓力。（編輯：韋樞）1101202

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