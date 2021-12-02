淡出5566原因曝光！小刀笑認「已是飢餓三少的天下」
彭小刀睽違14年推出新歌《英雄的模樣》於今（2）日舉辦新單曲記者餐會，雖然依舊是5566的團員，但幾乎他都是以嘉賓姿態與其他人合體，對此，他笑說：「他們3個人默契很好，現在是『飢餓三少』的天下。」
記者吳雨婕/台北報導
2021-12-02 14:04:48｜2021-12-02 14:19:55
提到這首歌的創作靈感，小刀說：「推出這首歌很重要的原因是參加了《全明星運動會2》，在比賽過程中全力以赴，我覺得心態最重要，做任何事有熱血的心態，不會被年紀侷限住並保持凍齡狀態。」談到《全明星2》，先前與小刀同隊的成員采子，因為陷入情感糾紛，自己選擇退賽，他們私下有一個群組，小刀透露采子沒有退群組，「我們後來開了一個新的群組，大家私下都有關心她。」也表示自己有傳訊息關心采子，她也有回「謝謝，我會加油！」
小刀笑說會等了14年才推出新作品的原因，因為有一段時間都是做生意或者幕後工作，幕後工作方面都還是5566的，他也被問到5566是否會再合體推出作品，小刀說：「他們3個人默契超好，現在是『飢餓三少』的天下，但是我很珍惜每一次跟他們在一起的時間，他們是我出社會一起戰鬥、一起經歷風風雨雨的好兄弟，如果有機會再度合體也很樂見。」