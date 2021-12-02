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淡出5566原因曝光！小刀笑認「已是飢餓三少的天下」

▲小刀分享鮮少與5566團員合體的原因。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.12.02）
▲小刀分享鮮少與5566團員合體的原因。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.12.02）

記者吳雨婕/台北報導

2021-12-02 14:04:48｜2021-12-02 14:19:55

彭小刀睽違14年推出新歌《英雄的模樣》於今（2）日舉辦新單曲記者餐會，雖然依舊是5566的團員，但幾乎他都是以嘉賓姿態與其他人合體，對此，他笑說：「他們3個人默契很好，現在是『飢餓三少』的天下。」

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提到這首歌的創作靈感，小刀說：「推出這首歌很重要的原因是參加了《全明星運動會2》，在比賽過程中全力以赴，我覺得心態最重要，做任何事有熱血的心態，不會被年紀侷限住並保持凍齡狀態。」談到《全明星2》，先前與小刀同隊的成員采子，因為陷入情感糾紛，自己選擇退賽，他們私下有一個群組，小刀透露采子沒有退群組，「我們後來開了一個新的群組，大家私下都有關心她。」也表示自己有傳訊息關心采子，她也有回「謝謝，我會加油！」

▲小刀睽違14年才推出新單曲《英雄的模樣》。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.12.02）
▲小刀睽違14年才推出新單曲。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.12.02）
小刀笑說會等了14年才推出新作品的原因，因為有一段時間都是做生意或者幕後工作，幕後工作方面都還是5566的，他也被問到5566是否會再合體推出作品，小刀說：「他們3個人默契超好，現在是『飢餓三少』的天下，但是我很珍惜每一次跟他們在一起的時間，他們是我出社會一起戰鬥、一起經歷風風雨雨的好兄弟，如果有機會再度合體也很樂見。」

▲《飢餓遊戲》5週年企劃騎單車環台，考驗主持群體力和玩遊戲的智力。（圖／中視提供）
▲小刀表示現在是「飢餓三少」孫協志（左起）、王仁甫、許孟哲的天下。（圖／中視提供）

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