Spotify年度榜！台人最愛聽周杰倫　Podcast節目被他霸榜

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此外， 2021 年影視作品主題曲也對台灣聽眾的聆聽偏好產生重大影響，在台灣最多串流收聽次數歌曲前五名中，就有四首是影劇主題曲，包含盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉、今年度熱門電影《當男人戀愛時》的主題曲茄子蛋的〈愛情你比我想的閣較偉大〉、告五人扣人心弦的〈在這座城市遺失了你〉也是戲劇《他們創業的那些鳥事》的插曲，而去年台灣最多串流收聽次數歌曲的冠軍八三夭的深情鉅獻〈想見你想見你想見你〉今年依然人氣不減，位居第五名。
而在 K-Pop 方面，BTS 防彈少年團 及 IU 分別榮登各榜單的前兩名。除了是今年台灣最多串流收聽次數 K-Pop 歌手的前二名外，BTS 在疫情下撫慰人心的《BE》與 IU 今年三月發行的《IU 5th Album 'LILAC'》則佔據台灣最多串流收聽次數 K-Pop 專輯的冠亞軍，甚至 BTS 的〈Dynamite〉更是台灣最多串流收聽次數 K-Pop 歌曲的第一名。
值得注意的是，今年同樣熱門的 Podcast 在Spotify排名上，則是有顯著變動，其中Gooaye 股癌今年除了成為台灣最受歡迎 Podcast 節目冠軍外，更包辦了最受歡迎 Podcast 節目單集的所有名次；至於百靈果、呱吉以及台灣通勤第一品牌則依序為二至四名；而在去年底甫創立的雞來速更憑藉幽默搞笑的談話風格，空降今年台灣最受歡迎 Podcast 節目的第五名。