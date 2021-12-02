跨黨派民代籲修法提高助理費　行政院：研議中

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無黨籍立委林昶佐表示，自2000年《地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例》立法以來，聘用助理補助費用總額從未調整，但消費物價指數20年間上漲22％，議員助理薪資確實有調整必要。
國民黨立委林奕華說，她曾擔任過台北市議員，相關制度性缺失，對地方議員助理並不公平，也無法留住優秀的政治人才為地方服務。她和全國議長聯誼會合作提案修正《地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例》，希望朝野各黨派應列為優先法案儘速三讀。
民眾黨立委張其祿指出，日本國會助理待遇會依法律規定調整，每36個月就可按機制評估調整俸給。另外像是每年健康檢查、進修及相關的公務人員福利，也應將民意代表的公費助理納入修法考量，保障合理的勞動權益。
時代力量立委陳椒華說，現行公費助理補助額度規範，直轄市議員每月不超過24萬、縣市議員不超過8萬，但很多縣市議員服務人數都超過直轄市議員，時力主張應提高為每人12萬元。政府機關鼓勵民間企業調薪的同時，應同步調整議員助理相關補助。
羅秉成表示，相關補助條例有定額，若要調整確實要修法，議員助理補助多少金額？直轄市跟其他縣市有落差是否要拉近？內政部修法研議中。但修法調整會對地方財政有負擔，必須跟地方政府溝通，請內政部收集意見再跟地方政府討論，若有修法必要就會跟外界說明。