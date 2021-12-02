台南牛肉文化節11日登場　千份牛肉湯免費品嚐

台南牛肉料理聞名全國，台南牛肉文化節將於12月11日在善化啤酒觀光工廠熱鬧登場，市長黃偉哲於今（2）日上午親自揭曉「六牛大順 牛氣沖天」活動亮點，12月11日當天將有1,000份牛肉湯免費兌換品嚐，更有精彩廚藝秀、動感表演、超牛摸彩、最牛市集等多元活動，大力邀請全國朋友攜家帶眷一起來台南品嚐美味的牛肉料理。





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