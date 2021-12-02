台南牛肉文化節11日登場　千份牛肉湯免費品嚐

台南牛肉料理聞名全國，台南牛肉文化節將於12月11日在善化啤酒觀光工廠熱鬧登場，市長黃偉哲於今（2）日上午親自揭曉「六牛大順 牛氣沖天」活動亮點，12月11日當天將有1,000份牛肉湯免費兌換品嚐，更有精彩廚藝秀、動感表演、超牛摸彩、最牛市集等多元活動，大力邀請全國朋友攜家帶眷一起來台南品嚐美味的牛肉料理。
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善化過去有全台規模最大的牛隻交易場所「牛墟」，現在設有合格屠宰、提供新鮮國產溫體牛的肉品市場，是台南牛肉湯的重要推手，因此今年台南牛肉文化節在善化舉辦別具意義，除了讓民眾品嚐美味的牛肉湯，更能認識台南優質的牛肉肉品產業文化。
台南牛肉文化節推出六牛大順活動主題，包括「美味牛」提供1,000份牛肉湯，民眾只要捐出兩張當月份統一發票就能免費兌換試吃；「料理牛」由法國藍帶協會廚藝獎章大廚陳明平及廚神杯金牌大廚李耀正帶來廚藝秀；「動感牛」邀請台南原住民洄瀾舞集、善化在地社團及街頭藝人帶來精彩演出；「好禮牛」準備多項家電、好禮的超牛摸彩，在活動當天全數送出。
「老饕牛」食記募集，鼓勵民眾分享心中最讚的台南牛肉湯，還有機會獲得200元超商禮券；「雪拼牛」好逛好買的最牛市集熱鬧開張，活動當天上午10點半，市長黃偉哲更加碼200份牛肉乾銅板搶購，原價250元的台灣本土牛肉乾只要50元就可以買到。