寒冬中也要「毛起來」裝可愛！9品牌22款絨毛包大盤點

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在LOUIS VUITTON路易威登首次推出的滑雪主題系列中，特別採用粒面小牛皮搭配初剪羊毛製成LV Pont 9 Soft PM包款，彷彿為包包添上輕柔可愛的滾邊設計，色調強烈的對比更顯個性。而Capucines BB包款則採用Taurillon皮革配搭訂製的舒適初剪羊毛，甚至設計出同款Monogram花卉圖案寬肩帶，羊毛魅力令人愛不釋手。
近年以豐富配件大放異彩的FENDI，將擅長的皮草工藝聚焦在最新FENDI First手袋上，採用柔軟美麗諾羊毛及羊皮、羔羊絨毛與貂毛，飾有覆以同色系納帕皮革的特大金屬F開合扣，搭配可拆卸式肩帶，可手拿亦可肩揹，剛柔並濟。經典Peekaboo白色羊皮手袋則以蜜色飾有FF主題圖案，而攻佔流行版面的Baguette法棍包，不僅換穿白色羊毛，翻蓋上還帶有活潑的流蘇造型。
專為高山滑雪所打造的PRADA Chalet系列，使用厚實喀什米爾羊絨打造寬大手袋引發關注，並選用羔羊毛在手提肩背包及多功能配飾上，綴飾出拼縫風格三角形圖案，呼應經典形象與搪瓷三角形標誌。另款絎縫羔羊毛手提袋則放大視覺魅力，正中央的三角形採用刺繡字樣縫綴品牌Logo，在舒適柔軟質感上營造細緻的立體效果。
與愛馬仕齊名的比利時皇室御用國寶品牌DELVAUX，今季冬日光暉主題，描繪著北歐柔和散射的神奇光芒，迷人夢幻的冰藍色調，是明亮的凍水、雪峰反射的光燦，更像凝聚寶石般閃耀。首屈一指的代表作Brillant系列，採用極致柔軟的羊毛面料製作Mini Sweet Cloud手提包，彷彿冬日冰霜又甜美如雲朵。或搭配綴有雪貂毛球的Handle Ribbon手柄綁帶，與標誌性D型扣飾的獨特冰雪妝效相呼應。
打造雪山俱樂部夢想的MIU MIU，以重磅羊毛及人造泰迪熊皮草詮釋秋冬季度的配件手袋，幾乎看不見金屬架構的隱藏設計，完全體現毛料蓬鬆輕柔的質感，細膩得連肩揹帶、配搭吊牌都以同材質處理，深得人心。
擁有頂級紡織工藝的Loro Piana，以精湛的喀什米爾織品聞名於世，形象簡約自然烘托宜人的觸感與質感，透過俐落的都會風格剪裁，低調不張揚地自成高雅氣質。質感柔軟的絨毛手拿包，成為形象協調的完美配搭。
以Snapshot相機包擄獲萬千少女心的MARC JACOBS，為配件換上亮彩又毛茸茸的人造皮草設計。觸感如兔毛般柔順舒適的絨毛版Snapshot相機包，飾上錐形鉚釘設計及粗鏈手提帶，增添叛逆個性。近期搶翻天的Tote Bag 托特包，則以黑色帶光澤感的皺褶牛皮搭配仿羊毛緄邊，營造帥氣冬日造型。最搶眼的則是以長長人造皮草覆蓋整個包款的毛怪版單品，超逗趣。
TORY BURCH直接打造帶有溫暖氣息的Shearling剪羊毛系列，為鞋包染上溫潤的棕褐色系，並搭配柔軟羊毛作為吸睛設計。焦糖棕色的Mcgraw系列寬水桶包和相機包，緄上純白的羊毛飾邊，簡約包型有了俏麗飽滿的姿態，為視覺上帶來暖意