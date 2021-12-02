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寒冬中也要「毛起來」裝可愛！9品牌22款絨毛包大盤點

▲氣溫驟降，包包當然也要毛起來裝可愛！一次給大家9品牌22顆絨毛包款大盤點。（圖／FENDI、DIOR、LOUIS VUITTON、MIU MIU提供）
▲氣溫驟降，包包當然也要毛起來裝可愛！一次給大家9品牌22顆絨毛包款大盤點。（圖／FENDI、DIOR、LOUIS VUITTON、MIU MIU提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-02 17:58:50｜2021-12-02 18:09:19

氣溫驟降，各式毛茸茸造型紛紛出籠，連續好幾年冬天，流行把全身包得像羊咩咩一樣，看起來軟萌可愛。今年各大精品也紛紛「毛起來」裝可愛！將經典包款穿上羔羊毛、羊毛皮或絨毛ＱＱ外衣，蓬鬆柔軟的形象，讓人一見傾心。

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充滿獨特女性氣質的DIOR，以優雅形象見長，在本季加入天然羊毛皮材質打造一系列經典包袋設計，除了方正的LADY DIOR手袋及圓潤BOBBY手袋；採用全新復古金色金屬「CD」旋轉鎖扣的CARO手袋，也以天然羊毛皮綴飾大型Cannage藤格紋圖案縫線，在毛皮上一展精湛的縫線紋理，連翻蓋掀開、袋內也同樣觸感柔順，溫潤有型。

▲灰色Cannage藤格紋圖案羊毛皮，小款DIOR CARO手袋。（圖／DIOR提供）
▲灰色Cannage藤格紋圖案羊毛皮，小款DIOR CARO手袋。（圖／DIOR提供）
▲天然大型藤格紋圖案羊毛皮，中款DIOR CARO手袋。（圖／DIOR提供）
▲天然大型藤格紋圖案羊毛皮，中款DIOR CARO手袋。（圖／DIOR提供）
▲米色羊毛皮，小款DIOR BOBBY手袋。（圖／DIOR提供）
▲米色羊毛皮，小款DIOR BOBBY手袋。（圖／DIOR提供）
LOUIS VUITTON路易威登首次推出的滑雪主題系列中，特別採用粒面小牛皮搭配初剪羊毛製成LV Pont 9 Soft PM包款，彷彿為包包添上輕柔可愛的滾邊設計，色調強烈的對比更顯個性。而Capucines BB包款則採用Taurillon皮革配搭訂製的舒適初剪羊毛，甚至設計出同款Monogram花卉圖案寬肩帶，羊毛魅力令人愛不釋手。

▲LV Pont 9 Soft PM包款。（圖／LOUIS VUITTON提供）
▲LV Pont 9 Soft PM包款。（圖／LOUIS VUITTON提供）
▲Capucines BB包款。（圖／LOUIS VUITTON提供）
▲Capucines BB包款。（圖／LOUIS VUITTON提供）
近年以豐富配件大放異彩的FENDI，將擅長的皮草工藝聚焦在最新FENDI First手袋上，採用柔軟美麗諾羊毛及羊皮、羔羊絨毛與貂毛，飾有覆以同色系納帕皮革的特大金屬F開合扣，搭配可拆卸式肩帶，可手拿亦可肩揹，剛柔並濟。經典Peekaboo白色羊皮手袋則以蜜色飾有FF主題圖案，而攻佔流行版面的Baguette法棍包，不僅換穿白色羊毛，翻蓋上還帶有活潑的流蘇造型。

▲粉紅色貂皮小型FENDI FIRST手袋。（圖／FENDI提供）
▲粉紅色貂皮小型FENDI FIRST手袋。（圖／FENDI提供）
▲白色羊皮FF印花迷你Peekaboo手袋。（圖／FENDI提供）
▲白色羊皮FF印花迷你Peekaboo手袋。（圖／FENDI提供）
▲流蘇白色羊毛Baguette手袋。（圖／FENDI提供）
▲流蘇白色羊毛Baguette手袋。（圖／FENDI提供）
專為高山滑雪所打造的PRADA Chalet系列，使用厚實喀什米爾羊絨打造寬大手袋引發關注，並選用羔羊毛在手提肩背包及多功能配飾上，綴飾出拼縫風格三角形圖案，呼應經典形象與搪瓷三角形標誌。另款絎縫羔羊毛手提袋則放大視覺魅力，正中央的三角形採用刺繡字樣縫綴品牌Logo，在舒適柔軟質感上營造細緻的立體效果。 

▲羔羊毛手提肩背包。（圖／PRADA提供）
▲羔羊毛手提肩背包。（圖／PRADA提供）
▲絎縫羔羊毛手提包。（圖／PRADA提供 ）
▲絎縫羔羊毛手提包。（圖／PRADA提供 ）
與愛馬仕齊名的比利時皇室御用國寶品牌DELVAUX，今季冬日光暉主題，描繪著北歐柔和散射的神奇光芒，迷人夢幻的冰藍色調，是明亮的凍水、雪峰反射的光燦，更像凝聚寶石般閃耀。首屈一指的代表作Brillant系列，採用極致柔軟的羊毛面料製作Mini Sweet Cloud手提包，彷彿冬日冰霜又甜美如雲朵。或搭配綴有雪貂毛球的Handle Ribbon手柄綁帶，與標誌性D型扣飾的獨特冰雪妝效相呼應。

▲冰藍色Brillant Mini Sweet Cloud手提包。（圖／DELVAUX提供）
▲冰藍色Brillant Mini Sweet Cloud手提包。（圖／DELVAUX提供）
▲亞麻色Brillant MM Artic Buckle手提包，及Handle Ribbon手柄綁帶。（圖／DELVAUX提供）
▲亞麻色Brillant MM Artic Buckle手提包，及Handle Ribbon手柄綁帶。（圖／DELVAUX提供）
打造雪山俱樂部夢想的MIU MIU，以重磅羊毛及人造泰迪熊皮草詮釋秋冬季度的配件手袋，幾乎看不見金屬架構的隱藏設計，完全體現毛料蓬鬆輕柔的質感，細膩得連肩揹帶、配搭吊牌都以同材質處理，深得人心。

▲本季模特兒人手一只毛毛包款，材質、設計皆有所不同。（圖／MIU MIU提供）
▲本季模特兒人手一只毛毛包款，材質、設計皆有所不同。（圖／MIU MIU提供）
▲剪羊毛肩背包。（圖／MIU MIU提供）
▲剪羊毛肩背包。（圖／MIU MIU提供）
擁有頂級紡織工藝的Loro Piana，以精湛的喀什米爾織品聞名於世，形象簡約自然烘托宜人的觸感與質感，透過俐落的都會風格剪裁，低調不張揚地自成高雅氣質。質感柔軟的絨毛手拿包，成為形象協調的完美配搭。

▲絨毛手拿包。（圖／Loro Piana）
▲絨毛手拿包。（圖／Loro Piana）
以Snapshot相機包擄獲萬千少女心的MARC JACOBS，為配件換上亮彩又毛茸茸的人造皮草設計。觸感如兔毛般柔順舒適的絨毛版Snapshot相機包，飾上錐形鉚釘設計及粗鏈手提帶，增添叛逆個性。近期搶翻天的Tote Bag 托特包，則以黑色帶光澤感的皺褶牛皮搭配仿羊毛緄邊，營造帥氣冬日造型。最搶眼的則是以長長人造皮草覆蓋整個包款的毛怪版單品，超逗趣。

▲絨毛版Snapshot相機包，乾燥玫瑰粉及檸檬黃色。（圖／MARC JACOBS提供）
▲絨毛版Snapshot相機包，乾燥玫瑰粉及檸檬黃色。（圖／MARC JACOBS提供）
▲仿羊毛緄邊Tote Bag托特包，有大小款及迷你尺寸可選。（圖／MARC JACOBS提供）
▲仿羊毛緄邊Tote Bag托特包，有大小款及迷你尺寸可選。（圖／MARC JACOBS提供）
▲米灰綠毛怪版Tote Bag托特包。（圖／MARC JACOBS提供）
▲米灰綠毛怪版Tote Bag托特包。（圖／MARC JACOBS提供）
▲毛怪版Snapshot相機包，蜜柑橘及芭比粉配色。（圖／MARC JACOBS提供）
▲毛怪版Snapshot相機包，蜜柑橘及芭比粉配色。（圖／MARC JACOBS提供）
TORY BURCH直接打造帶有溫暖氣息的Shearling剪羊毛系列，為鞋包染上溫潤的棕褐色系，並搭配柔軟羊毛作為吸睛設計。焦糖棕色的Mcgraw系列寬水桶包和相機包，緄上純白的羊毛飾邊，簡約包型有了俏麗飽滿的姿態，為視覺上帶來暖意

▲焦糖棕Mcgraw系列剪羊毛緄邊寬水桶包。（圖／TORY BURCH提供）
▲焦糖棕Mcgraw系列剪羊毛緄邊寬水桶包。（圖／TORY BURCH提供）
▲焦糖棕Mcgraw系列剪羊毛緄邊相機包。（圖／TORY BURCH提供）
▲焦糖棕Mcgraw系列剪羊毛緄邊相機包。（圖／TORY BURCH提供）
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