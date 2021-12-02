Omicron來勢洶洶！指揮中心談最新國際疫情：已豬羊變色
新冠變異株Omicron於各國迅速傳播，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，今（2）日在防疫記者會上表示，Omicron在南非迅速傳播，已經「一夕間豬羊變色」。而截至12月1日全球累計27國共370例確診，相較於Delta，感染Omicron可能病毒量較低，但傳播力增加幅度、致重症比例是否改變，仍待進一步觀察。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 14:47:34
羅一鈞表示，截至12月1日全球累計27國共370例確診，其中多來自南非或有非洲國家旅遊史。以色列及日本報告有來自英國、秘魯輸入的病例，而歐洲國家包括英、德、葡、義等國有部分病例沒有相關旅遊史。歐盟國家報告59例Omicron個案，目前尚無重症或死亡病例。
而關於Omicron病毒的基因特徵分析，目前得知感染Omicron可能病毒量較低，抗原快篩檢測Omicron可能仍準確，而傳播力增加幅度、對疫苗保護力的影響，致重症比例是否改變，仍有待進一步觀察。
從南非的疫情更新可以看見，Omicron在11月內迅速大爆發，佔所有定序結果的74%，在當地的擴散狀況相當驚人。而有媒體詢問，Omicron下一波的高風險國家會出現在哪裡，陳時中則表示難以預測，目前就是密切觀察，隨時監控國際疫情。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。