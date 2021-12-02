畫面曝光！壓女友頭到小火鍋「煮2秒」 臉燙傷卻不提告
新北市永和區上月29日，有一對情侶在小火鍋店用餐時，爆發口角，男友居然將女友的頭，壓進剛上桌滾燙的火鍋裡，「至少2秒才鬆手」，女方痛到慘叫，店員趕緊關心，男友卻獨自離去，警方獲報赴醫院了解，女友不但拒絕透露男友身分也不願提告。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 14:48:25
這對情侶在小火鍋店用餐時，疑似一言不合，男友就將將女友的頭，壓進剛上桌滾燙的火鍋裡，時間最少有2秒，店員趕緊到一旁關心、報警，事發後男子便直接離開市場。
在與警方還原事發經過時，店員還透露「那鍋小火鍋是剛煮好的，就把她壓下去」，行徑令人髮指。
受害女友臉部都已經燙傷，但當警方要求要提供男友姓名等資料時，該女友卻表示，自己傷勢並無大礙，不但拒絕透露男友身分也不願提告。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110