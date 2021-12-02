今年剩不到1個月仍追加災準金預算？北市主計處挨批浮編
台北市議會近日開始進行台北市政府各局處預算的審查，今（2）日上午財政建設委員會針對主計處提出的「災害準備金（以下簡稱災準金）追加預算」一案進行討論。由於今年度僅剩下不到一個月的時間，主計處此時針對災準金提出了3.5億的追加預算案，也引發議員質疑浮編。
記者丁上程／台北報導
2021-12-02 14:52:15｜2021-12-02 15:57:41
主計處方面表示，今年度原本編列了17.5億元的災準金預算，不過截至目前為止，僅剩下3800萬元左右，由於新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，為了因應可能的疫情變化，主計處也再提案，希望今年度的災準金能夠再進行追加預算3.5億元。
不過新黨台北市議員李應元就質疑，同樣可以用來支應災準金的「第二預備金」還有1.95億尚未使用，再加上原本的3800萬，仍有超過2億元能夠動支，為何要在僅剩不到一個月的當下，仍應進行預算的追加？
對此主計處長鄭瑞城接受訪問時表示，雖然二備金還有1.95億尚未動支，但不能全都用來給災準金使用。鄭瑞城強調，由於近日來物價高漲，很多重大工程的相關款項也需要二備金進行預支，也因此在符合規範的前提之下，還是希望能夠以追加預算的方式補充災準金的不足。