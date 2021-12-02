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林秉樞放話「你們贏了！」　律師曝高嘉瑜深感毛骨悚然

▲高嘉瑜2日委由律師李永裕出面駁斥林秉樞的說法。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.2）
▲高嘉瑜2日委由律師李永裕出面駁斥林秉樞的說法。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.2）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-02 14:56:49｜2021-12-02 15:54:37

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞「鎖喉施暴」，檢警昨火速拘提林男到案，但他在移送、收押時不斷對外放話，包含：影片是高嘉瑜給的、不少影片是高嘉瑜掌鏡、高嘉瑜也有還手等說法，高嘉瑜今（2）日委由律師李永裕出面駁斥林男的「謊言」。李永裕還說，高嘉瑜聽到林秉樞說「嘉瑜小馬你們贏了」等言論，感到毛骨悚然，並懷疑林秉樞已將隨身碟掉包。

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李永裕表示，在移送地檢署的路上，走路短短時間都能瞬間捏造這麼多謊話，高嘉瑜非常不能接受。「說高嘉瑜也有還手」，用常理判斷也知道林秉樞180公分，高嘉瑜只有157，只能被壓在地上痛毆，大家都有看到高嘉瑜的傷勢非常嚴重，「完全不事實」。

對於高嘉瑜傳照片給林秉樞，李永裕說，「這也非常荒謬」，在提告的犯罪事實中，包括林秉樞未經高嘉瑜同意使用她手機發送電磁紀錄到臉書或LINE群，所以自己傳照片的說法都非事實，昨天已檢具相關事證給新北檢，新北檢也認定有構成妨害電腦使用的罪刑聲請羈押禁見獲准。

從媒體揭露檢警查扣林秉樞黑色隨身碟的照片，李永裕說，高嘉瑜看到的是白色，林秉樞可能將證物掉包，總之不是高嘉瑜當時看到的白色Qubii裝置；所有影片沒有一個是高嘉瑜拍攝，這說法也非常荒謬。

林秉樞也表示，「她應該很開心」、「嘉瑜小馬你們贏了」，李永裕表示，聽在高嘉瑜耳裡覺得毛骨悚然、不寒而慄，感覺很像反諷講法，意思說妳小心，妳後面會面臨什麼樣的狀況不曉得，這有恐嚇意味，已在12月1日檢具相關事證給地檢署。

此外，PTT帳號「沒品維尼」聲稱握有「高委員的影片」，李永裕說，已將發文截圖，昨天一併提供給檢方參考，所以法院裁押理由才會有包括勾串共犯之虞。

律師提及，高嘉瑜現在在家休息，畢竟遭親密伴侶家暴，換做任何人都需要一段時間休息平復。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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