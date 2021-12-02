林秉樞放話「你們贏了！」　律師曝高嘉瑜深感毛骨悚然

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於高嘉瑜傳照片給林秉樞，李永裕說，「這也非常荒謬」，在提告的犯罪事實中，包括林秉樞未經高嘉瑜同意使用她手機發送電磁紀錄到臉書或LINE群，所以自己傳照片的說法都非事實，昨天已檢具相關事證給新北檢，新北檢也認定有構成妨害電腦使用的罪刑聲請羈押禁見獲准。
從媒體揭露檢警查扣林秉樞黑色隨身碟的照片，李永裕說，高嘉瑜看到的是白色，林秉樞可能將證物掉包，總之不是高嘉瑜當時看到的白色Qubii裝置；所有影片沒有一個是高嘉瑜拍攝，這說法也非常荒謬。
林秉樞也表示，「她應該很開心」、「嘉瑜小馬你們贏了」，李永裕表示，聽在高嘉瑜耳裡覺得毛骨悚然、不寒而慄，感覺很像反諷講法，意思說妳小心，妳後面會面臨什麼樣的狀況不曉得，這有恐嚇意味，已在12月1日檢具相關事證給地檢署。
此外，PTT帳號「沒品維尼」聲稱握有「高委員的影片」，李永裕說，已將發文截圖，昨天一併提供給檢方參考，所以法院裁押理由才會有包括勾串共犯之虞。
律師提及，高嘉瑜現在在家休息，畢竟遭親密伴侶家暴，換做任何人都需要一段時間休息平復。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110