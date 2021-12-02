蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」限時１折 神作遊戲僅209元
2021邁入最後一個月，過節氣氛濃厚的12月到來，如果還沒準備好年末禮物，可得加把勁了！知名電商蝦皮購物發現熱銷品類相較於雙11檔期大洗牌，由「居家用品」、「美食」、「美妝保健」榮登三大熱銷品類！進一步觀察發現，「美食」品類在雙12檔期意外殺入前三名寶座，包括暖呼呼的螺螄粉、自煮火鍋、居家煮食等美食品項都成為熱銷品，看得出入冬氣溫漸降、且年末居家聚餐的熱度高漲；另外，榜上更出現包括「聖誕餅乾」、「聖誕燈球」等節慶商品，顯見消費者蓄勢待發準備開心過節。
生活中心/綜合報導
2021-12-02 16:00:00
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」祭出好康與好玩體驗，活動開跑短短五天已經有超過200萬人領取免運券，且消費需求相較去年同期成長超過三成，攜手數十個熱門品牌加碼夯品下殺1折起。CP值破表的小米藍牙耳機 AirDots 2 下殺價64元，不到百元就能換新耳機；Switch神作《薩爾達傳說曠野之息》破盤價209元。
而說到遊戲，廣受好評的蝦皮遊戲「12.12狂歡生日慶」祭出總價值超過300萬的遊戲獎額，開跑首4日內已有超過百萬位用戶參與，只要上線玩就有機會將AirPods Pro、iPhone13等豪禮帶回家，平均中獎率高達９成！
為了讓全台用戶可以跟蝦皮購物一起歡慶「12.12狂歡生日慶」，集結近300個品牌，推出近10款遊戲與各式寶箱，豪撒總價值超過300萬豪禮，其中蝦幣總計百萬以上，還有0元免運券、iPhone13、HomePod mini等豐富大獎！ 12/12好禮再升級，經典遊戲「蝦蝦果園」攜手85度C、天仁飲品送出精緻下午茶；想要免費入手2021最新iPhone13、任天堂Switch OLED嗎？生日慶當天上「養蝦達人」、「千萬寶箱」，就有機會0元帶回家；為歡慶生日，蝦皮購物精心打造「生日禮物盒」，找到隱身在各遊戲中的禮盒，開盒就能將蝦幣收入囊中！
如果沒抽到豪禮沒關係，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」誠心送優惠，最低１折優惠買下心儀的商品。像是抹茶控不能錯過歐可茶葉 真奶茶 A17抹茶拿鐵，只要45元即可品嘗馥郁茶香；Myprotein乳清蛋白祭出暖心價119元，幫你補足一日蛋白質所需；潮流單品ADIDAS OZELIA 休閒鞋優惠只要2699元；人氣洗面乳專科超微米潔顏乳瘋搶價只要1元。