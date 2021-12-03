愛滋病感染逐年下降但生活品質卻更差 七成憂老年沒人顧
台灣愛滋病感染情形從2018年起已經連續4年呈現下降趨勢，2021年截至11月24日，新通報感染人數為1139人，與去年同期相比下降了11%，但是全台首份愛滋感染者生活品質指數調查出爐，平均僅68分，顯示國內愛滋確診率雖然下降了，卻不見染病民眾生活品質好轉，且調查顯示，有7成病友擔心年老時生病會沒有人照顧。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-03 16:16:46
台灣愛滋病護理學會柯乃熒理事長表示，當愛滋感染者經過穩定治療、服藥後，其實他們的身體健康狀態及壽命，都與一般常人一樣，應該思考的是如何活得更好。這份愛滋感染者生活品質指數調查，顯示有25.7%的病友，在過去有因確診身份揭露而被拒診的經驗，超過3成因感染而減少與伴侶、家人及朋友的接觸，7成則是擔心年老時生病無人照料，也怕因感染而被看護機構拒絕服務。
這次調查，為了了解愛滋感染者的生活品質現況，分別針對6項指標評分，包括生理健康、獨立感、心理健康、靈性、社會關係與環境健康，其中有38.9%的感染者認為「愛滋感染身份」是生活壓力來源之一，台灣露德協會秘書長徐森杰就表示，社會對於愛滋持續存在污名與偏見，進而影響病友的人際互動，超過3成感染者減少與伴侶(42.2%)、家人(31.3%)以及朋友(32.8%)接觸。
徐森杰也提到，台灣感染者年齡逐年上升，開始會經歷許多慢性疾病、以及老年照護或安養的問題，期待未來透過與專業人員的對話，讓愛滋治療融入各醫療專科，建立友善醫療環境，減少感染者的就醫困難以及對進入年老生活的擔憂。