捏造身份散播疫情假資訊　Meta刪除524個中國臉書假帳號

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這份報告內提到，這些遭刪除的帳號基本上都違反了「協作不實行為」（Coordinated Inauthentic Behavior）的平台政策。起因是今年7月起，一個自稱是瑞士生物學家的臉書用戶在帳號設立10個小時以後，宣稱美國向世界衛生組織施壓，要求與中國合作調查新冠疫情的科學家們將病毒起源怪罪在中國頭上，將病毒起源問題「政治化」。
該篇文章立刻被大量轉傳，包含中國官媒《新華網》、《人民網》、《中新網》、《環球網》皆引述該名「瑞士生物學家」在臉書的文章，並宣稱病毒是由中國實驗室洩漏的可能性極低，擔心WHO的科學判斷缺乏獨立性、淪為美國的政治工具。然而，瑞士當局卻在8月時出面澄清，這位名為Wilson Edwards的生物學家根本不存在，也沒有相關的學術文章能證明他的身分或在臉書的發言，瑞典駐北京大使館更在推特高呼「如果你存在，我們想見見你！」。
隨後中國官媒也紛紛刪掉相關文章，Meta也在同月刪除該名「瑞士生物學家」臉書帳號，接著也一一刪除了524個臉書帳號、20粉絲專頁、4個社團，以及86個Instagram帳號，這些帳號有的是盜用他人的照片，有些則是冒充西方人士，更多的是當天才創建，唯一共同點是在Wilson Edwards發文後短短數小時之內，這些帳號全不斷的協助轉發、按讚。
Meta的全球威脅防禦部門主任David Agranovich向《路透社》透露，經過深入追查結果後發現，這些關於疫情的假消息散播可以追溯到部份中國人士，包含一間名叫四川無聲訊息（Sichuan Silence Information Technology）的科技公司，和首批轉發這則假訊息的某些國企員工的臉書真實帳號。
儘管Meta並未直接將這起事件的元兇歸咎於中國政府，但Meta指出，中國官媒和國企員工的傳播助長了這個誤導性的說法，而四川無聲訊息的官方網站上亦寫著，這間網路和資訊安全公司曾為中國公安部與國家互聯網應急中心提供網路安全服務。