海中雙胞胎「赤鯮」與「盤仔」傻傻分不清 專家為你解惑
現在正是赤鯮盛產的季節，市場上常見體色鮮艷的赤鯮，這鯛科的赤鯮（黃背牙鯛），野生盛產期為秋冬季，是當季美味的高級海鮮；不過，赤鯮與「盤仔」（紅鋤齒鯛）外型長的酷似，常常讓人混淆不清，所以有「盤仔假赤鯮」的俚語，就是指以假亂真的現象。
記者陳志仁／基隆報導
2021-12-02 15:45:44
國立海洋科技博物館產學交流組主任陳麗淑博士說，事實上赤鯮與「盤仔」這2種魚都很好吃，赤鯮在基隆主要是用籠具捕捉，是屬於友善環境漁法的漁貨；赤鯮因為較紅的外表及較大的體型，所以與「盤仔」相較，相對的價位較高，而「盤仔」價位則較親民，這2種魚單純抹鹽、油煎就非常的美味
至於如何讓荷包不被坑，及分辨這2種魚？陳麗淑指出，最顯而易見的是，盤仔魚背鰭常有二條特別延長的鰭條，2者在體型上也有明顯的差異，赤鯮體型較大，而盤仔魚大概就只有手掌大；赤鯮的魚身是紅色，在背鰭下方有三個金黃色的斑塊，而盤仔魚沒有，另在鰓蓋後方盤仔魚有一深紅色條，赤鯮沒有。
海科館館長陳素芬表示，海科館生態廚房展開的「海味不設限」海洋寶藏飯課程中，就分別介紹這2種魚及學習美味的料理廚藝，參加的親子直呼下次還要再來；此外，透過生態廚房的課程，讓民眾成為吃的有智慧與烹調高手外，也認識友善環境漁法和生活中的海鮮食材料理，成為共盡推動海洋永續的尖兵！