NHK：台歐關係急速升溫　主因各國對中國反感

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報導指出，中國主張「一個中國」原則，以各種手段施壓各國，打壓台灣的外交空間，因此台灣的外交部長過去訪問沒有邦交的國家時都極為低調，事前事後都不公開。例如今年9月媒體報導吳釗燮訪問美國，即使吳釗燮搭機自美返台的畫面被媒體拍到，台灣的外交部仍不予置評。
目前台灣僅有15個邦交國，在歐洲唯一的邦交國是梵蒂岡，在這樣的情形下，吳釗燮10月出訪沒有邦交的中歐國家斯洛伐克與捷克，卻在事前對外宣布；隨後台灣約60人規模的經貿投資考察團在10月下旬訪問斯洛伐克、捷克與立陶宛。
報導說，吳釗燮這次訪問如此高調，是因為在捷克政治地位僅次於總統的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）去年訪問台灣，遭中國外長王毅威脅要捷克付出代價，斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）是第一個出面批評中國的歐洲國家元首；因此台灣相信，這兩國是不會向中國屈服的國家。
報導分析，捷克與斯洛伐克過去在歷史上都有一個共通點，就是曾經歷過共產黨的威權統治。
捷克首都布拉格的「共產主義博物館」中，揭示著1989年主導「天鵝絨革命」、推翻共產黨政權的前捷克斯洛伐克共和國總統哈維爾（Václav Havel）一段話：「人權是普世價值，我們在暴力面前不能沉默以對」。
吳釗燮10月26日在斯洛伐克演講時也提及天鵝絨革命，稱捷克與斯洛伐克的人民透過革命，展現對自由與民主的渴望，強調台灣與兩國有共通的價值觀，與中國不同，台灣才是應強化合作的夥伴。
此外，歐洲議會10月高票通過歐台關係報告，籲歐盟提升與台灣關係，包括將台灣的歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」及啟動投資協定程序等。
駐立陶宛台灣代表處11月正式成立並掛牌運作，立陶宛並非台灣邦交國，卻承認以「台灣」為名義的台灣駐外機構，是非常罕見的措施。
報導指出，歐洲國家與台灣關係升溫有三大因素，第一是對中國的警戒感升高，因為新疆維吾爾自治區的人權問題、香港一國兩制徒具其形、中國急速擴張軍備與「戰狼外交」等強硬態度，讓歐洲各國對中國的認識逐漸改變。
第二是對中國的不滿，中國2012年提出協助中歐與東歐各國經濟發展的「一帶一路」構想，但中國承諾的鉅額投資或基礎建設等，幾乎全部都沒有實現，開始讓中歐與東歐國家對中國感到「幻滅」。
第三則是對台灣的看法也在改變，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫上有著優異成果，且相較於台灣公開清楚的疫情資訊，中國卻在初期隱瞞疫情，受到國際批判；加上台灣的半導體產業等在世界經濟供應鏈中占有重要地位，強化歐洲重視台灣。
不過報導也指出，雖然台灣在歐洲的存在感確實提升，但中國畢竟是世界第二大經濟體，GDP是台灣的20倍以上，經濟能力對歐洲各國都有莫大影響，各國是否不惜與中國交惡也要與台灣深化關係，還有疑問。
例如歐洲議會通過的歐台關係報告，除了要強化對台關係，仍提及一中政策，顧慮中國觀感；立陶宛某家企業高層也說，雖然將強化對台關係，但中國大使館會監視媒體報導，若與台灣的關係被報導出來，將會產生很多不便，因此該公司與其他企業說好不接受媒體採訪。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101202