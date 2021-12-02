林秉樞背後牽涉綠營人士？王世堅爆料：就是要毀掉高嘉瑜
民進黨立委高嘉瑜近日驚爆遭到男友林秉樞暴力對待，引發社會各界討論。對此與高嘉瑜關係良好的民進黨台北市議員王世堅，今（2）日出面接受媒體訪問，除了為高嘉瑜聲援表示「她只是一隻自由但『愛唱歌』的小鳥」外，也直言林秉樞的背後肯定涉及民進黨內部的網軍操盤人士，目的就是要「毀掉高嘉瑜」。
記者丁上程／台北報導
2021-12-02 16:34:30｜2021-12-02 17:12:20
王世堅表示，高嘉瑜就像是一隻快樂的小鳥，每天自由自在地唱歌，過著她想要的理想生活而已。「她招誰惹誰？怎會碰到這樣子的劫數？實在百思不得其解。」話鋒一轉王世堅也針對林秉樞加以批評，表示林「知法玩法」非常可惡，在傷害高嘉瑜之前就先打預防針，表示自己有服用精神病藥，「所以就算他傷人、打人，甚至更嚴重，他都沒事，這點我覺得非常可惡。《刑法》第19條沒有趕快做修正的話，等於給這些有傷害衝動的人一張殺人執照，不是嗎？」
而針對林秉樞的背景問題，王世堅也意有所指表示「哪樣子的鳥人，就是跟會跟哪樣的鳥人在一起。」王世堅直言，希望藉由這次高嘉瑜的事件，就能揭露出林秉樞以及其背後的網軍相關人士。「過去我們就在質疑，這些網軍年紀輕輕就出賣自己靈魂、躲在暗處，過去我們民進黨也沒有這樣啊？這對得起民進黨過去先賢先烈？」
說到激動處王世堅直言，強烈質疑林秉樞背後有人就是要毀掉高嘉瑜，更喊話表示「如果林秉樞這傢伙被放出來了，那就表示背後的人夠力，那大家就走著瞧。」
※【NOWnews 今日新聞
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