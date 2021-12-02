推廣永續人才發展！勞動部辦5G人才發展鏈服務成果展

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高屏澎東分署分署長程泰運表示，近年來台灣各個企業都很重視智慧化、自動化，以及5G等發展，但這些議題的重要核心仍與人才有關，尤其未來少子化趨勢下，企業如何提前佈局人才，來因應瞬息萬變的市場環境，是企業經營非常重要的課題，因此以人才為宗旨所成立的人才資源發展中心(TDC)，能協助企業建立起人才發展的有利環境，並連結更多資源與企業同步成長。
程泰運說，人才資源發展中心(TDC)成立4年以來，從高雄出發，逐漸往南服務至屏東地區，累積服務超過2萬7千人次的勞工朋友，以及2600多家企業，今(110)年即使受疫情影響，截至10月底為止，仍諮詢服務了755家企業與5000多位勞工，顯現TDC能與企業及勞工朋友們一同並肩作戰，來創造人才發展的價值，並協助勞工強化職務職能，以及建構職涯學習路徑。
人才資源發展中心主任李玫臻指出，此次5G人才發展鏈服務成果展活動，以人才發展的「掌握趨勢」、「資源運用」及「自我投資」為主軸，展現TDC的服務成果，活動形式以實體活動為主，線上活動為輔，透過開啟任意門(Gate)的意象，設置了掌握趨勢(Grasp the trend)、指引方向(Giving directions)、設定目標(Set Goals)、持續成長(Keep Growing)、未來人才(New Generation)等5個展區，傳達該中心為企業及勞工所打造的「人才發展鏈」，能成就更好的自己。
李玫臻進一步指出，展區從掌握趨勢開始，透過產業素描區的導覽，掌握5G資通訊最新產業趨勢、產業結構、熱門職務、職涯發展路徑及關鍵職能，並透過AR擴增實境的導覽體驗，讓人瞭解5G資通訊產業的主要產品內容、項目，以及認識轄區內核心企業。