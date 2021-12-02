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推廣永續人才發展！勞動部辦5G人才發展鏈服務成果展

▲勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦5G人才發展鏈服務成果展活動。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
▲勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦5G人才發展鏈服務成果展活動。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)

記者黃守作／高雄報導

2021-12-02 20:40:37

勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心於今(2)日，在該中心，舉辦5G人才發展鏈服務成果展活動，以展現人才資源發展中心作為人才發展資源平台，並將持續推廣永續人才發展之理念。

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勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心5G人才發展鏈服務成果展，是由勞動部高屏澎東分署長程泰運與人才資源發展中心主任李玫臻共同主持，有企業與勞工代表與會。

高屏澎東分署分署長程泰運表示，近年來台灣各個企業都很重視智慧化、自動化，以及5G等發展，但這些議題的重要核心仍與人才有關，尤其未來少子化趨勢下，企業如何提前佈局人才，來因應瞬息萬變的市場環境，是企業經營非常重要的課題，因此以人才為宗旨所成立的人才資源發展中心(TDC)，能協助企業建立起人才發展的有利環境，並連結更多資源與企業同步成長。

程泰運說，人才資源發展中心(TDC)成立4年以來，從高雄出發，逐漸往南服務至屏東地區，累積服務超過2萬7千人次的勞工朋友，以及2600多家企業，今(110)年即使受疫情影響，截至10月底為止，仍諮詢服務了755家企業與5000多位勞工，顯現TDC能與企業及勞工朋友們一同並肩作戰，來創造人才發展的價值，並協助勞工強化職務職能，以及建構職涯學習路徑。

人才資源發展中心主任李玫臻指出，此次5G人才發展鏈服務成果展活動，以人才發展的「掌握趨勢」、「資源運用」及「自我投資」為主軸，展現TDC的服務成果，活動形式以實體活動為主，線上活動為輔，透過開啟任意門(Gate)的意象，設置了掌握趨勢(Grasp the trend)、指引方向(Giving directions)、設定目標(Set Goals)、持續成長(Keep Growing)、未來人才(New Generation)等5個展區，傳達該中心為企業及勞工所打造的「人才發展鏈」，能成就更好的自己。

李玫臻進一步指出，展區從掌握趨勢開始，透過產業素描區的導覽，掌握5G資通訊最新產業趨勢、產業結構、熱門職務、職涯發展路徑及關鍵職能，並透過AR擴增實境的導覽體驗，讓人瞭解5G資通訊產業的主要產品內容、項目，以及認識轄區內核心企業。

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