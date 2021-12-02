肯尼NOW星球／P聯盟即將開戰！肯尼哥對新陣容充滿期待？
P聯盟新賽季即將於12/4（六）正式開戰，因此本周的《肯尼NOW星球》，肯尼哥透過節目跟粉絲們來回顧今年季前攻城獅在熱身賽的表現，新進球員是否已經融入球隊體系？洋將已經能夠適應台灣的文化？對於這些問題肯尼哥分享自己的看法。
運動中心/綜合報導
2021-12-02 20:30:00
首先在新進球員部分，攻城獅在季外補進了郭少傑、林宜輝以及朱雲豪三位好手，肯尼哥認為：「郭少傑之前在富邦上場機會較少，但加盟攻城獅之後可以獲得穩定的上場時間，在熱身賽也有不錯的表現，在林宜輝的部分，大家可能覺得他老了，不過肯尼哥用去年林宜輝在SBL的數據和大家分析，林宜輝的得分在PLG（P.LEAGUE+）是能排在前三名的，另外選秀狀元朱雲豪本身就是一個優秀的射手，但還需要再適應職業比賽的節奏」。
聊完本土球員，接著要探討的是洋將，今年新竹街口攻城獅簽下大勝（Brandon Dawson）、辛巴（Sim Bhullar）和法獅（Nick Faust）三位洋將，大勝和辛巴對台灣球迷來說並不陌生，那為何會找法獅？肯尼哥解釋：「原本想把狠投找回來，但他因為受傷選擇退役，因此介紹法獅來頂替自己的位子」，肯尼哥對三位洋將在熱身賽的表現都非常滿意，也很期待他們在例行賽的表現。
球迷們期待「重磅對決」辛巴大戰德古拉在熱身賽提前上演，但籃框無法承受兩位巨人的「摧殘」而不斷讓比賽暫停，肯尼哥在節目中宣佈，攻城獅主場的籃框已經全面強化來面的兩位巨人對決，但強化後的籃框能否抵擋巨人的威力？12/11（六）新竹街口攻城獅主場開幕戰答案揭曉。
經過一系列的熱身賽，肯尼哥對新竹街口攻城獅充滿期待，對於新賽季，肯尼哥有哪些期許呢？12/2（四）晚間十點，一定要準時收聽收看精采的《肯尼NOW星球》！