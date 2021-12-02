年底活動多！國民法官列車即起上路 板南線運行1個月
司法改革真的要跨出一大步了嗎？國民法官制度將於2023年正式上路，司法院極力宣導，希望民眾開始做好擔任國民法官的心理準備，因此向台北捷運買廣告，耗資390萬元經費打造「國民法官」主題列車，選在年底活動最多的時段，又是運量最高的板南線上運行1個月，民眾搭捷運參加新北耶誕城活動或到101看跨年煙火秀，有望搭上國民法官列車。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-02 17:13:52
司法院今（2）日在捷運南港展覽館站舉辦「國民法官主題列車」開箱記者會，由司法院秘書長林輝煌攜手國民法官吉祥物《希多士》與超高人氣的台北《熊讚》化身一日導覽員，邀請民眾踴躍搭乘，預先認識、體驗擔任國民法官。
林輝煌表示，「國民法官」主題列車將每一節車廂變身為一間間的法庭，每位乘客坐在裡面，就像是未來的國民法官走進法庭、坐上法檯，與職業法官一起參與審判，車廂內隨處可見國民法官制度的介紹，從12月1日至明年1月1日間，民眾可搭乘「國民法官列車」參加新北耶誕城活動，也可以到101看跨年煙火秀。
國民法官制度再過一年即將正式上路，屆時年滿23歲的國民都將有機會與職業法官共同參與審判。國民法官代表著每一位來自不同背景，有著各自生活經驗與多元思考的國民，司法院期待透過國民法官的參與，能夠促進社會對話與同理，同時也提升人民對於司法的信賴。