高端第三劑混打試驗將在台灣做！國際組織補助230萬美元

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高端指出，現全球的新冠肺炎疫苗仍處於供貨短缺、分配嚴重不均的狀態，而高端MVC-COV1901新冠疫苗可以大規模商業量產，且儲存條件為2-8度C，對於冷鏈環境不完備的中低收入國家，可促進提升當地疫苗覆蓋率及施打便利性，且試驗數據能有助於設計更靈活的疫苗接種規劃，減緩疫苗供應不確定或疫苗短缺的難題。
高端也提到，本次混打試驗將在台灣進行，由高端疫苗主導，預計收納約960名受試者，包含成人和高齡族群，受試者將隨機分配接受三針相同的疫苗，或者施打二針高端疫苗、AZ或莫德納疫苗後，第三針搭配上述這三種疫苗作為追加劑，預期最快於2022年第一季取得首項期中分析結果。
CEPI執行長Richard Hatchett指出，疫苗混打將在控制病毒方面扮演越來越重要的角色，尤其在許多疫苗供應不穩定的中低收入國家，這項試驗將針對以前從未評估過的疫苗混打組合獲得寶貴數據，有可能為疫苗接種計畫提供額外的靈活性，並有助於公平獲取疫苗。
高端疫苗總經理陳燦堅則認為，從這些試驗中獲得的數據，可了解和評估高端新冠肺炎疫苗與其他疫苗混打的表現，很榮幸能與CEPI合作，考量全球福祉，進一步獲得科學數據，以對抗免疫力降低及跟上病毒不斷突變的腳步。
CEPI是針對新興傳染病開發疫苗的國際非營利組織，COVAX全球疫苗取得機制就是由CEPI、聯合國兒童基金會、世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟共同發起，致力於公平分配新冠疫苗，我國衛福部也於2020年9月加入COVAX平台，訂購476萬劑疫苗。
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