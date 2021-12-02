「1行業」在家爽賺4萬月薪！她卻擔憂起未來：好像很頹廢
一份工作能「錢多事少離家近」，絕對是多數人夢寐以求的機會。不過就有位女網友符合了上述狀況，卻開始擔憂起未來發展性，詳細經過曝光也掀起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 17:50:03
原PO在論壇Dcard上發文提到「我本來有在科技業當助理，當時一個月薪水3萬5，後來因為適應不良加上身體狀況就辭職，開始專心做代購」。她也提到「今年11月生意很好，大概賺5至6萬，平常就3、4萬，而我一天花在代購上的時間不多，約2小時左右，就去印單然後寄貨，訊息是一整天看到秒回」。
不過安逸的現況卻讓原PO感到憂慮「每天就躺在家，睡到中午，開始滑手機，然後下午去寄貨，覺得很頹廢。感覺畢業就是要去上班學點東西，怕以後沒一技之長，可是身體又不允許，目前有想找個兼職，但面試人家都會問，大學畢業怎麼做兼職，該怎麼做呢？」
貼文曝光後，立刻有不少網友給予建議「又不是沒穩定收入，為何要找工作綁死自己時間」、「想充實自己的方法不只上班，你現在自己的時間這麼多，讀點書、學點東西，好好珍惜這段時間」、「應該朝目前的代購方向做大一點，再加上投資，相信妳會忙碌到沒時間休息」、「代購繼續做，剩餘時間學一技之長」。
不過也有一派網友認為，「雙11一年只有一次，其他個月份網購都不會有那麼好，所以每個月的收入是不穩定的，生活壓力大」、「我之前也有做代購，也是三四萬左右，但後來也沒做了，做不大就是沒前途，認真工作或洗學歷比較值得」。（編輯：潘毅）