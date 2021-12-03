抓包男友劈腿！謝京穎反被掐脖：我以為我會死

28歲《黃金歲月》女星謝京穎昨（2日）擔任5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人，近期立委高嘉瑜被男友家暴，鬧得滿城風雨，謝京穎竟也有類似經歷，4年前她與前男友H先生交往7個月，有一次飛到杭州給男友驚喜，男友在房間裡接了一通署名「王總」的電話，不小心按成視訊，謝京穎竟看到對方是身軀包著一條浴巾的女生，才剛想拿手機確認，就被男友反手掐住脖子，「我真的以為我要死了。」嚇得她連夜逃出飯店，隔天立刻買機票飛回台灣，徹底分手謝絕聯絡。
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-03 12:30:00
被問到同劇演員傅子純結婚的喜訊，謝京穎表示：「傅子純結婚大家應該都知道吧？」因為他對話都會「老婆東、老婆西」，所以她以為大家都知道，對他在社群公開婚訊，也開心到忍不住上臉書恭喜他。不過如果是她，她也會低調談戀愛，因為以前戀愛的經驗，對方知道她藝人的身分，都會希望她可以退居幕後或者轉職，讓她每次談戀愛前就先卻步，不過她說《黃金歲月》的陳熙鋒在生日公布結婚，而傅子純也被公開結婚，本周日又要迎接她自己親妹妹的婚禮大事，讓她開心不已。
謝京穎也分享最近的近況，除了忙拍八點檔《黃金歲月》以外，她更接下平價的美妝代言，她說雖然疫情之下，讓大家的生活有了巨大的變化，像是自己配合的服飾品牌取消實體店面，改在線上購物網站販售，沒想到業績都持續上漲。雖然商業活動取消許多，但也感謝八點檔讓她被看見，甚至有些廠商看到她在劇中演活了醫院世家的千金「香琪」，讓她順利拿下代言，她笑說2021年是豐收年，希望可以努力工作，繼續發展下去。
※【NOWnews 今日新聞
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