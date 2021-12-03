戴愛玲哽咽吐感情委屈　抓包轉行當「髮型師」

「鐵肺天后」戴愛玲推出新單曲《我不委屈？》，MV邀來演員周孝安、翁嘉薇飾演男、女主角，周孝安更在劇情中因為絕症而不得不與翁嘉薇分開，兩人演出一段催淚及充滿遺憾的淒美愛情故事。戴愛玲則在MV中則客串髮型師一角，除了精準揣摩髮型師工作時的神韻，讓身旁工作人員大讚架勢十足。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-03 12:50:00
《我不委屈？》這首歌以戴愛玲自身的感情經驗為靈感，寫下每個人在感情中僅管飽受委屈，最後卻仍失去對方的心境，因此讓她在錄音時就唱到數度哽咽。戴愛玲分享：「這首歌除了讓我想到過去在感情中迷失的心情，其實也唱出大家在愛情裡為了求全而委屈的模樣，很多時候我們假裝堅強，內心其實還是很脆弱，希望這這首歌帶領著大家釋放情緒，將壓抑宣洩出來。」
演員周孝安、翁嘉薇擔任MV男女主角，兩人在故事中飾演一對情侶，愛的甜蜜卻命運多舛。故事中兩人在一間髮廊相遇，周孝安是髮廊內的髮型師，雖然是聾啞人士卻對生命充滿熱情，因此很快的吸引翁嘉薇，交往後度過了好一陣子的甜蜜期。然而某天，周孝安突然發現自己身患絕症且不久於人世；為不讓翁嘉薇難過，他決定用最殘忍的方式讓對方主動離開自己。戴愛玲在MV中僅客串飾演髮廊中其中一位髮型師，雖未出演正式角色，卻在開拍前就表示光看劇本就覺得是個很揪心的故事，很期待最後MV的成果。