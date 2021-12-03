COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

戴愛玲哽咽吐感情委屈　抓包轉行當「髮型師」

▲戴愛玲（中）推出新單曲《我不委屈？》，在MV中扮演髮型師。（圖／華納音樂提供）
▲戴愛玲（中）推出新單曲《我不委屈？》，在MV中扮演髮型師。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-03 12:50:00

「鐵肺天后」戴愛玲推出新單曲《我不委屈？》，MV邀來演員周孝安、翁嘉薇飾演男、女主角，周孝安更在劇情中因為絕症而不得不與翁嘉薇分開，兩人演出一段催淚及充滿遺憾的淒美愛情故事。戴愛玲則在MV中則客串髮型師一角，除了精準揣摩髮型師工作時的神韻，讓身旁工作人員大讚架勢十足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《我不委屈？》這首歌以戴愛玲自身的感情經驗為靈感，寫下每個人在感情中僅管飽受委屈，最後卻仍失去對方的心境，因此讓她在錄音時就唱到數度哽咽。戴愛玲分享：「這首歌除了讓我想到過去在感情中迷失的心情，其實也唱出大家在愛情裡為了求全而委屈的模樣，很多時候我們假裝堅強，內心其實還是很脆弱，希望這這首歌帶領著大家釋放情緒，將壓抑宣洩出來。」

▲戴愛玲推出新單曲《我不委屈？》，在MV中扮演髮型師。（圖／華納音樂提供）
▲戴愛玲推出新單曲。（圖／華納音樂提供）
演員周孝安、翁嘉薇擔任MV男女主角，兩人在故事中飾演一對情侶，愛的甜蜜卻命運多舛。故事中兩人在一間髮廊相遇，周孝安是髮廊內的髮型師，雖然是聾啞人士卻對生命充滿熱情，因此很快的吸引翁嘉薇，交往後度過了好一陣子的甜蜜期。然而某天，周孝安突然發現自己身患絕症且不久於人世；為不讓翁嘉薇難過，他決定用最殘忍的方式讓對方主動離開自己。戴愛玲在MV中僅客串飾演髮廊中其中一位髮型師，雖未出演正式角色，卻在開拍前就表示光看劇本就覺得是個很揪心的故事，很期待最後MV的成果。

▲戴愛玲推出新單曲《我不委屈？》，在MV中扮演髮型師。（圖／華納音樂提供）
▲戴愛玲分享在感情中遇到的委屈。（圖／華納音樂提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
47.7%52.3%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀