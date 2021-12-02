北市警車送修途中撞傷民眾　判賠578萬元

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刑事部分，台北地方法院依過失傷害罪判處李男有期徒刑5月，得易科罰金確定。民事部分，陳女向李男、宇陞公司、台北市警察局連帶求償醫療費用、機車維修費用、勞動能力減損、精神慰撫金等共計586萬6977元。
台北地方法院審理後指出，李男就事故發生顯有過失，導致陳女受到人格權、身體權、健康權、財產權的損害，陳女求償有據，而且宇陞公司於事故發生時，是李男的僱用人，李男正執行職務，宇陞公司應付連帶賠償責任。
北院表示，依內政部警政署所訂定警察機關公務車輛使用管理要點，警用公務車輛應由警察人員或警察機關的駕駛人員駕駛，事故發生時，台北市警察局竟捨此不為，任由李男駕駛，應付監督管理之責，而成立事實上的僱用關係，判決李男、宇陞公司及台北市警察局應連帶賠償578萬3522元。全案可上訴。
北投分局回應表示，尊重法院判決，除協同汽車維修廠持續關懷與照護被害人外，另要求所屬深切檢討，恪遵標準作業程序並發揮專業能力，北投分局將負起應有責任，等到最後判決結果懲處相關監督人員，以儆效尤。
此外，台北市警察局也重申，持續要求各單位重視相關審查機制，並要求各級主官（管）應確實掌握、瞭解，詳實檢視「車輛保養及監督管理」的稽核流程，確保周全，如有引發重大非議或瑕疵時，將從嚴追究相關人員的行政責任。（編輯：方沛清）1101202