地方創生券上場 高雄券催落去 高市研考會：買500賺100
行政院國發會所發行的20萬份「地方創生券」12月1日正式上場，高雄市政府研考會也特別對接再加碼，推出買五百賺一百的好康活動，希望高雄在地創生店家開賺飽飽。研考會表示，民眾只要以地方創生券或紙本振興五倍券，在與研考會合作發放高雄券的地方創生店家單筆消費滿五百元，結帳時出示中籤通知簡訊及中籤者身分證明文件，即可當場賺進一百元高雄券。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-02 22:00:00
由國發會配合行政院振興五倍券推出的加碼券「地方創生券」，共20萬份，每份面額500元，使用期間為110年12月1日至111年4月30日止。地方創生券是唯一不限特定產業別的加碼券，店家均具有其獨特性，遍及高雄市區、客家庄及原鄉，商品也包羅萬象，不僅吃的、喝的、玩的、用的應有盡有，也有適合親子一起的手作體驗DIY。
國發會公布高雄市適用地方創生券店家共36家，因部分店家仍在申請台灣Pay，首波參與發放高雄券的地方創生夥伴店家共12家（統計至11月30日），其中多數店家熱情踴躍響應加碼再加碼，讓民眾任性買，爽爽賺！
研考會公布店家優惠計有，「Eriel愛莉兒」滿500送1杯膠原冰淇淋，滿1000，再加送1盒膠原冷凍小籠包；「中外餅舖」消費滿額抽電動機車、iPhone 13；「魚之達人」多項漁產品買一送一或限時優惠；「原鄉緣紙傘文創廠」滿1000再送100元抵用券；「底加睏-眷村民宿」12月底前五倍券包棟打九折，合作店家請至研考會官網查詢。