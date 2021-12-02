小米藍牙耳機只要64元！沒標錯價　5大電商雙12開戰

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PChome 24h購物再拚雙12檔期，精選15大會場年終回饋1.2折起、12折專區、天天玩轉盤搶P幣、1212驚喜折價券等優惠好康；同時，聯合36大銀行最高回饋12121元、10大行動支付最高回饋10%、刷花旗PChome聯名卡最高回饋37%、Pi 拍錢包綁定 Pi 卡筆筆回饋5%無上限等優惠，幫你的荷包減肥。
熱銷按摩家電TOP5：由Aurai 即熱敷水波式按摩眼罩榮登冠軍，即日起至15日下殺4.3折，特價2990元；第二名是日虎自動滾輪泡腳機，限時暖心價2999元，再加贈10包藥草包；輝葉追夢椅獨創追夢按摩程式即日起至14日，結帳現折8000元，特價6萬3666元，搶下第三名；第四名為Lourdes煥采溫熱手部按摩器，15日前只要2999元，全館滿額現領折價券；Concern康生 摩力寶貝U型按摩頸枕狂殺3折，瘋搶價799元手刀帶回家。
熱銷溫泉類電子票券：「北投享溫泉 雙人平日大眾風呂」，雙12檔期順勢推出1212元超殺價、「八煙溫泉會館-(E)雙人鴛鴦湯屋90分鐘+套餐」免費體驗溫泉魚去腳皮一次，享樂價1599元。
蝦皮購物雙12下殺1折起 小米藍牙耳機僅64元即能入手
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」祭出好康與好玩體驗，攜手數十個熱門品牌加碼夯品下殺1折起；其中，CP值破表的小米藍牙耳機 AirDots 2 下殺價僅64元，不到百元就能換新耳機；原價2090元的NS Switch 薩爾達傳說曠野之息，破盤價只要209元。
玩遊戲抽寶箱領300萬豪禮：為了讓全台用戶可以一起歡慶雙12，蝦皮推出近10款遊戲與各式寶箱，豪撒總價值超過300萬豪禮，其中蝦幣總計百萬以上，還有0元免運券、iPhone13、HomePod mini等豐富大獎；此外，只要上線玩蝦皮遊戲就有機會將AirPods Pro、iPhone13等豪禮帶回家，平均中獎率高達九成；想要免費入手2021最新iPhone13、任天堂Switch OLED嗎？雙12生日慶當天上「養蝦達人」、「千萬寶箱」，就有機會0元帶回家。
最低1折優惠商品：抹茶控不能錯過歐可茶葉 真奶茶 A17抹茶拿鐵，只要45元即可品嘗馥郁茶香；Myprotein乳清蛋白祭出暖心價119元，幫你補足一日蛋白質所需；潮流單品ADIDAS OZELIA 休閒鞋 優惠只要2,699元，讓你腳踩新鞋，過新年；人氣洗面乳專科 超微米潔顏乳瘋搶價只要1元，讓皮膚明亮柔嫩。
momo雙12暖身慶開跑 LEVIS全網獨家優惠價1212元
momo購物網「12.12年終盛典」壓軸登場，1至9日暖身慶期間天天輪番強打「九大品類日」，精選好物5折起，指定日期再加碼大放送2,222折價神券、下單抽iphone 13、滿額抽iPad mini；為感謝消費者一年來的支持，momo雙12回饋力道也加足馬力，祭出下單抽「單日消費金額之12倍紅利金」好康回饋，以及提前將心儀好物放入購物車，指定時間下單抽「12元清空購物車」資格，更有「32家銀行最高回饋20%」等你拿。
九大品類日：5日為「流行時尚日」消費最高送10% momo幣，同時精選多款LEVIS牛仔外套、牛仔褲，祭出雙12全網獨家優惠價1212元；6日登場的「美妝女神日」，下單即有機會參加iphone 13抽獎活動，更別錯過雅詩蘭黛霸容量小棕瓶加贈組；9日「健康樂活日」滿額抽iPad mini，永信藥品高單位葉黃素10瓶組，加送精敏藻油DHA+PS軟膠囊，限搶1812元。
下單抽12倍紅利金：凡於1至9單日不限金額下單，並完成登記及有機會抽中當日消費金額12倍紅利金回饋。
12元清空購物車：提前於1至11日將心儀商品加入購物車，且於12日結帳下單，還有機會成為「12元清空購物車」好康的幸運得主。
Yahoo奇摩購物雙12暖慶開跑 HERMES包現折1.5萬元
為讓消費者更好逛更好買，Yahoo奇摩購物即日起至7日推出雙12暖慶「12.12狂歡購」，必買清單包含 HERMES mini Evelyne 斜背包 Etoupe x Blue Indigo原價10萬1400元，特價8.5折8萬6190元，現折約1.5萬元；樂扣樂扣北歐風耐熱玻璃兩用隨行杯原價2098元，買一送一特價3.8折799元；法蘭絨x羊羔絨 暖暖厚被原價一件899元，特價兩件1111元；小米手環6原價1580元，特價5.9折939元。
五大購物好康：包括「最高回饋23%」，包含消費滿3000送10%購物金、購衷心會員獨享13%高回饋；「刷全新Yahoo聯名商務鈦金卡最高享11%回饋，滿額再送1,800超贈點」、「超贈點12倍送」、「拍賣賣家挑戰全年最低價」、「天天簽到送50折價券」等優惠；此外，更加碼推出「新客入會加倍樂送」活動，新客即送200購物金、3日透過LINE購物享3%回饋；刷永豐、星展與花旗銀行信用卡，筆筆瘋賺 12%刷卡金。
台灣樂天整點特賣破盤1折 Jo Malone香水下殺47折
樂天市場年終壓軸「雙12狂歡節」即日起盛大開跑，再次推出刷卡最高賺20倍點數，包含：樂天信用卡賺10%回饋、指定店家購物滿額加碼10%回饋；除此之外，天天輪番鉅獻百項國際品牌商品破盤1折起、11大品牌限時24小時封館5折起、狂撒千萬優惠券天天領，選擇宅配或超商取貨，還可以再享購物滿499元免運費優惠。
整點特賣破盤1折起：每日五個時段推出超過百款商品限量開搶，其中必買清單包含：4日12時的Superdry保暖刷毛外套原價7250元，特價3499元，下殺48折；6日15時歌林手持旋風吸塵器原價2399元，特價929元，下殺39折；8日15時3M 防蹣枕心2入原價3470元，特價888元，下殺26折；9日12時象印 黑金剛微電腦電子鍋（10人份）原價1.1萬元，特價6490元，下殺59折；12日10時Jo Malone 青檸、羅勒與柑橘古龍水禮盒30ml原價3394元，特價1599元，下殺47折。
刷卡回饋優惠：樂天再次推出刷卡最高賺20倍點數，包含樂天信用卡賺10%回饋、指定店家購物滿額加碼10%回饋。