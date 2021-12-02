高鐵能與水雉共存共榮　謝志誠：三接藻礁沒理由不可以　

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謝志誠在發表會一開始就強調，不同意遷離三接，不是否定藻礁價值，而是擔心三接被迫遷離勢必造成三接無法如期供氣，除衝擊北部供電穩定度，讓多年來減媒發電努力退倒，中南部鄉親健康持續遭受威脅。雖然提案方常把三接破壞藻礁掛在嘴上，但他認為在政府接受大家建議，推出三接外推方案之後，三接對藻礁的影響已沒那麼嚴重可怕，而是有機會從中找到讓三接與藻礁相互包容共存共榮的平衡點，因此，在做好藻礁保育前提下，三接繼續留在大潭順利推動是最理性選擇。
他進一步指出，由於北部地區沒有天然氣接收站，使得北部地區的用氣需求都得仰賴南氣、中氣北送，導致前兩座永安、台中接收站設備使用率早已破表，選在大潭蓋三接有兩大任務，第一是為大潭電廠新增3部燃氣機組的用氣需求，提升及穩定我國天然氣整體供應能力，第二則就近供應提供北部用氣需求，降低南氣北送、中氣北送的系統性風險。
他也說明，三接為迴避大潭岸邊的重要藻礁區，採用離岸設計，在遠離岸邊1197公尺的地方用防波堤圍成開口朝南的工業專用港，讓國外來的液化天然氣運輸船安穩停靠卸貨，三接完工之後它就靜靜躺在海上，沒有和農民搶水的問題，沒有排放汙水、黑煙問題，不會製造噪音，但提案方直接把三接與破壞藻礁劃上等號，把三接說成像一頭會破壞藻礁的大魔王，把三接扣上犧牲藻礁的大帽子，實在是違背科學精神。
至於三接遷到台北港，謝志誠說新北市政府2次發函給經濟部，表達民意不支持三接到台北港，台北港務公司也說，土地利用已經區分，沒有空間容納三接，天然氣運輸船與鄰船的距離有很明確的規定，將限縮船舶進出，會有嚴重干擾、影響安全。不僅如此，謝志誠認為若三接遷到台北港，要埋輸氣海管到大潭，必然會穿越3140公頃的禁區、藻礁區，開挖槽溝、埋海管也會影響到藻礁，提案方是否能接受。
他更以自己考證還原歷史真相，包活三接在內的計畫，都是在第一次政府輪替前、國民黨執政時所提出及通過的，但因開發單位沒有如願取得大潭電廠的供氣合約，導致開發計畫在2003年之後就停擺。多年之後重返執政的國民黨，2012年馬英九再度提出三接興建計畫，並選定由中油負責三接開發與經營。到了蔡政府時期則在兼顧減媒、非核及藻礁生態的大原則下，把開發面積從232公頃23公頃，把工業專業港直接蓋岸邊改離案，完全避開大潭藻礁生態敏感區。
謝志誠表示，根據中油公司委託國立成功大學水工試驗所進行的水工模型研究結果顯示，三接外推能減少漂砂對藻體的覆蓋，在中油所提的環境影響差異分析報告裡列舉數張同一地點、不同時間的照片，在施工前藻礁前就有覆砂、施工中也有露出的藻礁，證明這是自然現象，三接影響不顯著。不僅如此，三接的棧橋是用大跨距設計，就像澎湖跨海大橋一樣，海流可以自由流動，對於靠著南北沿岸流移動的海洋生物沒有阻斷的問題，大潭海域的未來是生態豐富的水族園區，而不是正方所說的「海鮮鍋」。
最後，謝志誠還拿出一本兒童繪本《水雉的浮葉》。他說故事記錄著水雉保育的故事，並回溯到1990年高鐵開始規畫的年代，高鐵在路線規畫經過台南時，要穿越當時數量不到50隻水雉的重要棲地台南官田，當時因而出現要求高鐵變更路線的聲音，所幸在經過高鐵公司、地方政府及保育人士積極參與協調下，反而造就開發與保育共存共榮的美麗故事，這個保育成功的案例也受到國際保育專家珍古德的肯定。
他強調「高鐵可以，三接沒有理由不可以」，水雉和高鐵共存是20世紀開發與保育共存共榮的故事，他也期待三接與藻礁可以成為21世紀開發與保育共存共榮的故事。