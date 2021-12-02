第九年！2021台彩威力盃今開打　少棒好手角逐百萬獎金

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台灣彩券公司發言人黃志宜也特別分享台彩威力盃的起源故事，他提到，這要回溯到101年12月6號，當時威力彩開出高達18.16億的頭彩獎金，由三位幸運得主獲得，其中一位是花蓮人，他慷慨捐出1.2億，希望能振興少棒運動，而這1.2億也委託給中信慈善基金會，也就造就了花蓮威力彩盃的誕生。
花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮將近半的縣政經費投入在教育工作上，就是期盼偏鄉孩子不要再因為經濟條件上的限制，失去為人生逐夢的機會，所以很高興能連續多年參與花蓮台彩威力盃賽事，因為這些各路好手要力拚將「百萬」獎金帶回家。
徐榛蔚強調，這一百萬對一支棒球隊而言，只足夠支應球隊一年的開銷，尤其是一些偏鄉資源匱乏的小學校，往往都要為了張羅教練鐘點費、球員便當，和對外參賽經費傷透腦筋，也因此為了體恤個對。主辦單位也特別提供選手村住宿以及贈送參賽個人裝備，還有離島縣市10萬元參賽費用等，更供應選手日常午餐以及接駁車服務，就是希望他們能安心、健康比賽。
甚至為了展現誠意，花蓮縣政府還贈送每位參賽選手花蓮伴手禮以及個人裝備袋和運動毛巾，希望讓小選手們能充分感受花蓮的好味道與好人情。
開幕儀式也在經過運動員宣誓、致感謝詞以及花蓮縣長徐榛蔚、台灣彩券公司發言人黃志宜等貴賓的開球儀式下正式宣佈開打，這回各隊都將卯足全力奪冠，也不禁讓各界期待，今年究竟獎落誰家。