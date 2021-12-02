李柏璋被起底！「陳亭妃妹妹前助理」與林秉樞有這層關係
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，1日召開記者會受傷照片引發各界震撼，未料，事件竟衍生出案外案，自案件爆發後，在PTT上有一名暱稱為「CrazyWinnie」(沒品維尼)的網友頻頻發文，幫林秉樞洗白帶風向。未料，該帳號身分昨日被媒體起底，發文者竟就是人稱「台獨機關槍」、「督割」的前民進黨議員助理李柏璋。資深媒體人黃揚明爆料，李柏璋曾在台南市議員陳怡珍的辦公室擔任助理，但因常惹事所以已經離職。
新頭殼newtalk
2021-12-02 20:19:36
黃揚明表示，李柏璋（台獨機關槍）在2018年之前，是台北市議員顏聖冠的助理，顏聖冠未能連任之後，他就轉往台南發展，曾參與立委輔選。他指出，去年李柏璋因捲入一起網路誹謗告訴官司，被查出曾任職於民進黨立委陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍的辦公室擔任助理，但陳亭妃幕僚向他表示，李柏璋因常惹出是非，去年已從陳怡珍團隊離職。
黃揚明認為，目前李柏璋應該就是專職的網軍操作者。因此尚無充分證據可完全連結陳亭妃與李柏璋有聯絡。就算PTT八卦版把Crazywinnie無限期水桶也沒意義，因為網軍帳號有很多，「殺了一個Crazywinnie，還有千千萬萬個Crazywinnie」。
黃揚明透露，根據一位可靠消息來源告知，林秉樞原本與李柏璋並不認識，之所以和李柏璋牽上線，是因為林秉樞的一位女性友人（且疑似有感情糾葛），這位女性友人的親屬是台南地方聞人，女性友人應該也是被林秉樞欺騙，在這層關係下才幫林找了李柏璋到網路帶風向。
他認為，對李柏璋而言，這起事件對其網軍生意形同重傷，形同過去的督割案重演，地方選舉即將來臨，李柏璋主動出面說自己受騙，當然是為了未來更大的商機。
至於林秉樞，在他看來，就是一個善用人脈、達成其要求的渣男、男蟲，在政治領域頂多就是個寫手，要說他是網軍頭，真的太抬舉，若林有自己的網軍系統，真的不會笨到去高嘉瑜的主場PTT爆卦。
新聞來源為Newtalk 新頭殼