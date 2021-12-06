連鎖通訊商拼雙12最高折3500元！果粉搶iPhone 13免2萬4

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業者建議，沒有新機迷思的果粉，可以考慮購入上一代最夯的iPhone 12 128GB，現在也有3510元的超殺折扣。
另外，傑昇通信雙12暖身優惠中，就屬三星賣最好的兩大機型Galaxy Z Flip3及A52s最吸睛，購買指定規格容量下殺7.3折。像是Galaxy Z Flip3（8GB/128GB）越來越划算，活動期間不僅只要22490元，再送總價值3270元的原廠登錄禮，等於免2萬元就能入手今年最夯的摺疊旗艦機；而效能升級的Galaxy A52s（8GB/256GB）配置6.5吋螢幕，具備120Hz螢幕更新率，支援光學螢幕指紋辨識，機身具備 IP67防塵防水保護，不慎落水也不必擔心，原價1萬5990元，結帳現折4300元。
業者也指出，還有超值的入門型手機OPPO A54，兼具6.51吋大螢幕、AI三鏡頭、5000mAh 大電池，更支援IPX4生活防水，同時在機身側邊設有實體指紋辨識器等特色，相機部分配置1300萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭組成的AI三鏡，還有1600萬畫素、可自動調節皮膚色調以及周遭光線的美顏前鏡頭，官方售價5990元，於它們門市購買只要4090元，算是預算相對有限族群的平價新選擇。