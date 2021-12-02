巷仔內／拜登打「台灣牌」不怕激將　峰會變民主同樂會？

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近年來台海局勢緊張，拜習會上中國的「紅線論」是警告台灣也警告美國，同樣也讓世界明白，用「台灣」這張牌來激怒中國有多輕鬆好用。同樣的，邀請台灣出席民主峰會也屬於美國近來習慣對中國出招的可預期套路之一。過去美國多以支持台灣參加聯合國體系和國際組織、承認美軍助台訓練軍隊、鼓勵立陶宛與台灣互設代表處等招式，讓中國頻頻跳腳；如今光是遵循APEC模式，總統蔡英文都不親自出席峰會，照樣能讓中國外交部發言人氣噗噗。
有趣的是，台灣方面總統蔡英文不親自出席可以說是避開敏感政治議題，但就連副總統、立法院長等層級較高的官員也並不在名單內，而是由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳受邀線上出席，卻被不少人認為這是自我矮化。然而這兩人的與會實則展現了台灣是如何在對抗疫情期間的假訊息、促進性少數人權和防止外國干預、政府透明治理方面的優異表現，更是把「台灣牌」從挑釁中國的角色介紹給其他民主陣線，有望順利與其他國家建立起類似於立陶宛之間的友善關係。
自從拜習會落幕後，外界多認為美中重啟對話可能，但拜登政府又祭出考慮外交抵制北京冬奧、邀請台灣加入民主峰會等舉動，似乎又在激怒中國。然而對中國來說，美國不再以強硬的經濟制裁、科技封殺等手段對付，反而頻頻拿出台灣牌挑釁，不過是政治表態，首屆「全球民主峰會」這種拉攏民主陣線、共抗中俄的姿態亦是如此。
美中之間的問題雙方都知道不是一兩次峰會就能解決的，關鍵不是在台灣是否與會，而是將以什麼樣的角色參與。若這次拜登扮演世界民主國家領袖卻沒有具體和實際的政策和行動，恐怕只是讓各國再次失去信心，讓中國有機會繼續發展國力；反之，若台灣有機會在這些國際場合上發揮軟實力，展現台灣的民主體制是如何對抗中國威權力量，那麼這場同樂會過後，就更有機會結交到志同道合的盟友，與他國政府和民間組織建立起友好關係，對於未來重要國際場合上亦能有話語權，而不再只是用來刺激中國的一塊土地。