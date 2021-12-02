好市多冰淇淋開封「凹一大洞」！內行人曝真相：運氣超好
民眾到賣場購買食品時，最怕開封後發現內容物有奇怪的凹洞，不免讓人聯想到是否遭到他人偷拆開，不過近日，有男網友po出自己在好市多購買的冰淇淋，打開後中間竟然凹了一大洞，讓原po看了覺得怪怪的，不料真相曝光後讓不少網友直呼超級幸運。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 19:03:29
根據原po於《Costco好市多 商品經驗老實說》表示自己開封從好市多買回來的冰淇淋，竟然有一大凹洞，讓他看了覺得非常怪異，並且附上了冰淇淋剛開封的照片。
貼文一出引起討論，最終真相曝光後讓眾人大喊羨慕，「這表示出工廠到現在應該都沒失溫過」、「很好啊，代表你的不是被拿走結果逛一逛後又放回去的，沒退冰過」、「直接拿到出廠後無融化品質完美的冰淇淋」、「運氣真好，買到沒融過的」。
而內行網友則進一步解釋，機器製作攪拌好的冰淇淋，本來就是會呈現半凝固流質狀的型態，填裝入盒後再加以冷凍後，就是你買回來的的樣子，所以開封長這樣是很正常的不用驚嚇。最後原po也表示，感謝大家的解惑，原來我以前買到的都是融化後再結凍的冰淇淋，難怪這次吃起來口感跟以前的不太一樣。（編輯：鍾怡婷）