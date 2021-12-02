陳美鳳罕揭工作辛酸 遲到20分鐘「被問候祖宗八代」
陳美鳳有「台灣最美麗的歐巴桑」之稱，從秀場工地秀到電視台八點檔，向來是收視保證，出道超過40個年頭，她不遲到、不早退，有一次因為前面工作延誤，耽擱20分鐘才進劇組，助理在路上接到工作人員催促電話，劈頭就被辱罵10字經，把祖宗八代全罵進去，陳美鳳至今記憶猶新，「（拿）雞毛當令箭的狐假虎威，這不是真威風，是不夠專業。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-02 20:02:00
陳美鳳昨（1日）回顧以前從歌廳秀一天跑5、6場開始等待機會，到後來拍八點檔也看了幕前幕後許多人的工作態度，有次晚20分鐘進劇組，「就在快要到達時，我旁邊的助理就接到工作人員催促的電話，對方劈頭就開罵國罵加問候祖宗八代的三字經，聲音大到我坐在旁邊都聽得一清二楚，同是人生父母養，怎可這樣放肆罵得這麼難聽？何况我的助理已經一直說對不起了。」陳美鳳驚訝的是，「到了現場，這位罵人的工作人員看到我卻問候『鳳姐，您來了！』前後不過5分鐘，變臉還變得真快，這是怎樣的一種心態與工作態度？」
陳美鳳本著和氣生財的態度，許多事嘆個氣就算了，「或許也因爲這樣大家都說我EQ高，其實是並不是鳳鳳沒有脾氣，但是生氣或是爭吵對事情總是沒幫助，重點也不需要把自己的EQ拉得跟他一樣低。」拍戲時看遍許多人在工作上有點小權利，拿著雞毛當令箭，陳美鳳嘆：「這不是真威風，是氣度不夠大不夠專業。」