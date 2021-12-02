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蘇貞昌：當年國民黨矇騙蘭嶼民眾放置核廢料

▲行政院長蘇貞昌說，當年國民黨矇騙蘭嶼民眾，把核廢料塞在蘭嶼。（資料照／記者王敏旭攝）
▲行政院長蘇貞昌說，當年國民黨矇騙蘭嶼民眾，把核廢料塞在蘭嶼。（資料照／記者王敏旭攝）

中央社

2021-12-02 19:13:55

（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院長蘇貞昌今天表示，大家都知道核廢料無處去，沒有縣市願意接受，而當年國民黨矇騙蘭嶼民眾，把核廢料塞在蘭嶼，至今還無法處理。

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國民黨立委葉毓蘭昨天在內政委員會質詢時表示，「蘭嶼鄉民們不願意這些核廢料移除後，他們沒辦法享受所有的優惠」。引發爭議後，葉毓蘭已於今天正式道歉。

對此，蘇貞昌今天下午出席「中華民國第44屆、海外華人第30屆創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮」前受訪指出，葉毓蘭講法是錯誤的，大家都知道核廢料無處去，沒有縣市願意接受核廢料，連國民黨籍縣市長也堅決明白表示反對。

蘇貞昌說，當年國民黨矇騙蘭嶼民眾，把核廢料塞在那邊，到現在還無法處理，大家都要安全不是要錢，希望外界不要歧視蘭嶼居民。

另外，國民黨立委蔣萬安昨天赴桃園觀塘工業區考察中油三接工程，他隨後在臉書表示，經濟部在簡報時坦承三接興建過程中已傷到藻礁。蘇貞昌則說，這是假訊息，因為總統蔡英文上任以後，為保護藻礁，把馬政府規劃開發的232公頃縮小為剩下23公頃。

蘇貞昌表示，政府一定保護藻礁，也要維護電力穩定供應，希望民眾不要受假訊息影響，且總統日前也親赴現場看到藻礁都被保護好，盼民眾能對將導致供電受影響的公投投下不同意票。

蘇貞昌也稱讚經濟部長王美花宣講公投時表現非常好，除了政策掌握清楚、口條很好，同時也努力向民眾說明政府政策，希望大家多給她鼓勵。

民國61年起，政府以國防工業為由，尋覓核廢料處置場，63年選定蘭嶼為「台電核廢料貯存場」，雅美人在70年發現進入蘭嶼的是核廢料不是工廠，因此展開抗議。（編輯：黃國倫）1101202

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