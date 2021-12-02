COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

郵政文化深耕南台灣！郵政博物館設高雄館開啟郵政新頁

▲中華郵政公司董事長吳宏謀(中)為郵政博物館高雄館開幕剪綵。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
▲中華郵政公司董事長吳宏謀(中)為郵政博物館高雄館開幕剪綵。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)

記者黃守作／高雄報導

2021-12-02 23:00:00

中華郵政公司郵政博物館高雄館於今(2)日上午，在高雄火車站旁高雄郵局站前大樓2樓，舉行開幕儀式，以將郵政文化深耕南台灣，開啟郵政歷史新頁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中華郵政公司舉行郵政博物館高雄館開幕活動。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
▲中華郵政公司舉行郵政博物館高雄館開幕活動。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
中華郵政公司郵政博物館高雄館開幕儀式，是由中華郵政公司董事長吳宏謀與郵政博物館館長曾麗妙共同主持，並為郵政博物館高雄館開幕剪綵。

▲中華郵政公司董事長吳宏謀致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
▲中華郵政公司董事長吳宏謀致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
中華郵政公司董事長吳宏謀在致詞時表示，郵政博物館於民國54年12月1日創建於台北新店青潭，73年10月10日於重慶南路新廈開館啟用，為宣揚郵政文化及推廣集郵風氣，乃在高雄火車站旁高雄郵局站前大樓2樓，籌設郵政博物館高雄館，並於於今(2)日舉行開幕儀式，以承襲百年郵政歷史，並擁有豐富館藏的郵政文化。

▲中華郵政公司郵政博物館館長曾麗妙致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
▲中華郵政公司郵政博物館館長曾麗妙致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
郵政博物館館長曾麗妙說，郵政博物館高雄館館內空間有2百多坪，依內容特色分區呈現，包括郵政大事紀要、經典珍郵、綺麗方寸、異國郵情、郵政文物、郵票特展、光雕投影、送信體驗、窗景動畫、環景劇場等動、靜態展示，以讓參觀者瞭解百年來中華郵政演進歷史及郵政文物。

▲中華郵政公司郵政博物館高雄館開幕，由高雄市桃源區建山國小原住民學童熱情歡唱開場。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
▲中華郵政公司郵政博物館高雄館開幕，由高雄市桃源區建山國小原住民學童熱情歡唱開場。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
郵政博物館高雄館館長鄭勝治指出，高雄館館內，也透過光影環場科技、親子手繪動畫、模擬騎車送信等互動方式，讓參觀民眾寓教於樂，提升民眾集郵興趣，以達到宣傳郵政文化的目的，並盼藉由郵政博物館高雄館的設立，能結合地方各類藝文活動，期望成為南台灣民眾及旅遊人士一處觀光、休閑新地標。

▲中華郵政公司郵政博物館高雄館開幕，由樹德科技大學流行設計系師生演出郵票圖案服裝設計走秀，並與高雄館館長鄭勝治(前排右2)合影。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)
▲中華郵政公司郵政博物館高雄館開幕，由樹德科技大學流行設計系師生演出郵票圖案服裝設計走秀，並與高雄館館長鄭勝治(前排右2)合影。(圖／記者黃守作攝，2021.12.02)

郵政博物館高雄館開幕儀式，首先由高雄市桃源區建山國小16位原住民學童腰掛森巴鼓熱情開場，以及27位合唱團學童歡慶開唱，再由樹德科技大學流行設計系師生接捧演出郵票圖案服裝設計走秀，這也是中華郵政與樹德科技大學的百年相遇，碰撞出新時代火花。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
48.76%51.24%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀