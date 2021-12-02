郵政文化深耕南台灣！郵政博物館設高雄館開啟郵政新頁
中華郵政公司郵政博物館高雄館於今(2)日上午，在高雄火車站旁高雄郵局站前大樓2樓，舉行開幕儀式，以將郵政文化深耕南台灣，開啟郵政歷史新頁。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-02 23:00:00
中華郵政公司郵政博物館高雄館開幕儀式，是由中華郵政公司董事長吳宏謀與郵政博物館館長曾麗妙共同主持，並為郵政博物館高雄館開幕剪綵。
中華郵政公司董事長吳宏謀在致詞時表示，郵政博物館於民國54年12月1日創建於台北新店青潭，73年10月10日於重慶南路新廈開館啟用，為宣揚郵政文化及推廣集郵風氣，乃在高雄火車站旁高雄郵局站前大樓2樓，籌設郵政博物館高雄館，並於於今(2)日舉行開幕儀式，以承襲百年郵政歷史，並擁有豐富館藏的郵政文化。
郵政博物館館長曾麗妙說，郵政博物館高雄館館內空間有2百多坪，依內容特色分區呈現，包括郵政大事紀要、經典珍郵、綺麗方寸、異國郵情、郵政文物、郵票特展、光雕投影、送信體驗、窗景動畫、環景劇場等動、靜態展示，以讓參觀者瞭解百年來中華郵政演進歷史及郵政文物。
郵政博物館高雄館館長鄭勝治指出，高雄館館內，也透過光影環場科技、親子手繪動畫、模擬騎車送信等互動方式，讓參觀民眾寓教於樂，提升民眾集郵興趣，以達到宣傳郵政文化的目的，並盼藉由郵政博物館高雄館的設立，能結合地方各類藝文活動，期望成為南台灣民眾及旅遊人士一處觀光、休閑新地標。
郵政博物館高雄館開幕儀式，首先由高雄市桃源區建山國小16位原住民學童腰掛森巴鼓熱情開場，以及27位合唱團學童歡慶開唱，再由樹德科技大學流行設計系師生接捧演出郵票圖案服裝設計走秀，這也是中華郵政與樹德科技大學的百年相遇，碰撞出新時代火花。