孫燕姿密探敵情　反遭虧「沒有冷門歌手跟妳一起」

日前孫燕姿在社群媒體上詢問「有沒有人也要在12月發新歌？」引起網友套論，而在她貼出的照片中，她輕鬆隨興的手勢比「YA」，小動作意外引起網友們猜測：「是暗示有兩首歌嗎？」更有人幽默：「應該沒有冷門歌手會和妳一起了。」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-03 07:30:00
孫燕姿帶著今年的第3首新歌《世界終結前一天》回歸歌壇，孫燕姿運用都市寓言故事的敘述方式，讓符號體現這段時期的感觸與觀察。孫燕姿表示：「這首歌在描述世界終結前的種種現象，以及一些觀察，雖然看似在講世界末日這個主題，但有些在虛擬的範圍；人其實是很堅韌的，這首歌也想提醒大家，就算未來充滿未知，抱著希望繼續往前，把握每一天，希望大家喜歡這首輕快的搖滾歌曲。」
在歌詞撰寫上，孫燕姿以都市寓言的設定，建構直面未知的社會現象與人心微妙變化，紀錄全球疫情防護的日子，控管、隔離、迎面而來的口罩人群等，生活型態的驟變，堅韌的人們，在看似熟悉的環境中，都遵循著非常規的防疫指示，依照新的秩序地生活著。有段歌詞是「愛就要間隔離別」孫燕姿以她獨特的方式，反問世界終結前一天，這些規則是否還成立？是不是應該重拾身旁曾經疏漏的愛與關懷，珍惜存在與每個陪伴。