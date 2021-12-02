跨時代前瞻建築「築億峰尚」與境共生　打造綠化理想居所

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該建案開車3分鐘上新北快速道路，5分鐘上國道一號，坐擁A5機捷泰山站、中和新蘆線輔大站、環狀線便捷優勢，未來串連五泰輕軌，與重劃區同享潛力未來。不只擁有出色的選地哲學，更重視建築本身的價值，特別延攬擅長光風建築的黃婉雯建築師、英國雪菲爾大學建築團隊進行共同研究，針對基地的光環境、風環境作出深入的分析整合，調整天井位置讓全棟無暗房空間，有效提升採光通風，創造全棟無暗房且冬暖夏涼的理想居所。
外觀以破風格柵降低多餘風量、減少風切聲，弱風處則結合導風板，引領自然風適度流動入室，不僅是重劃區唯一Double Skin複式帷幕建築，更獲得黃金級智慧建築標章，在智慧節能管理與公共安全防災、健康環境感測方面均展現優異。
此外，「築億峰尚」考量居住者生活動線多由地下室驅車進出，特別比照北市豪宅同步規劃，於地下室車道與室內空間的進出口處設置迎賓第二門廳，為行車返家獻上尊榮備至的款待，不僅為重劃區唯一的獨到設計，更彰顯主人的品味及地位。
社區更配備與雪梨歌劇院、歐盟總部、美國NASA皆採用的德國倍世BWT全自動反洗過濾系統、英國STUDOR排水通氣正負壓防疫系統，賦予世界級的水質與防疫保護。
居家方面則針對廚衛與室內空間均規劃歐洲精品建材配備，有德國INNOCI衛浴、德國IMPULS頂級廚具、產自奧地利五金配件的BELEGA倍利嘉白金水幕式抽油煙機、德國KRONOTEX精工木地板等，傾注全力打造高質感的生活體驗。