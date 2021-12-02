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跨時代前瞻建築「築億峰尚」與境共生　打造綠化理想居所

▲「築億峰尚」秉持獨到選地哲學與創新思維，打造永續綠能光風建築。（示意圖／品牌提供）
▲「築億峰尚」秉持獨到選地哲學與創新思維，打造永續綠能光風建築。（示意圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-12-02 21:00:00

日前舉行開工動土典禮的「築億峰尚」，為新北泰山帶來許多注目焦點，除了強調與境共生，秉持獨到選地哲學與創新思維，打造永續綠能光風建築，該建案在交通路網、生活機能、建築本身等更帶來了稀有獨特性。

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▲塭仔圳重劃區在新北市府積極推動下，將成為具備五合一高機能特區。（示意圖／品牌提供）
▲塭仔圳重劃區在新北市府積極推動下，將成為具備五合一高機能特區。（示意圖／品牌提供）
塭仔圳重劃區在新北市府積極推動下，將成為具備快、捷、藝、動、商的五合一高機能特區，躍登新北最強潛力之城。而「築億峰尚」位於塭仔圳重劃區獨一無二面公園、幼兒園的珍貴環境，與新莊副都心共生共榮，一下樓即是700坪兒九公園，更緊鄰由中、法建築師設計的夢不落幼兒園，環境呈現文化與綠化的高度融合。

▲該建案位於塭仔圳重劃區獨一無二面公園、幼兒園的珍貴環境，與新莊副都心共生共榮。（示意圖／品牌提供）
▲該建案位於塭仔圳重劃區獨一無二面公園、幼兒園的珍貴環境，與新莊副都心共生共榮。（示意圖／品牌提供）
該建案開車3分鐘上新北快速道路，5分鐘上國道一號，坐擁A5機捷泰山站、中和新蘆線輔大站、環狀線便捷優勢，未來串連五泰輕軌，與重劃區同享潛力未來。不只擁有出色的選地哲學，更重視建築本身的價值，特別延攬擅長光風建築的黃婉雯建築師、英國雪菲爾大學建築團隊進行共同研究，針對基地的光環境、風環境作出深入的分析整合，調整天井位置讓全棟無暗房空間，有效提升採光通風，創造全棟無暗房且冬暖夏涼的理想居所。

外觀以破風格柵降低多餘風量、減少風切聲，弱風處則結合導風板，引領自然風適度流動入室，不僅是重劃區唯一Double Skin複式帷幕建築，更獲得黃金級智慧建築標章，在智慧節能管理與公共安全防災、健康環境感測方面均展現優異。

▲地下室車道與室內空間的進出口處設置迎賓第二門廳，為行車返家獻上尊榮備至的款待。（示意圖／品牌提供）
▲地下室車道與室內空間的進出口處設置迎賓第二門廳，為行車返家獻上尊榮備至的款待。（示意圖／品牌提供）
此外，「築億峰尚」考量居住者生活動線多由地下室驅車進出，特別比照北市豪宅同步規劃，於地下室車道與室內空間的進出口處設置迎賓第二門廳，為行車返家獻上尊榮備至的款待，不僅為重劃區唯一的獨到設計，更彰顯主人的品味及地位。

社區更配備與雪梨歌劇院、歐盟總部、美國NASA皆採用的德國倍世BWT全自動反洗過濾系統、英國STUDOR排水通氣正負壓防疫系統，賦予世界級的水質與防疫保護。

居家方面則針對廚衛與室內空間均規劃歐洲精品建材配備，有德國INNOCI衛浴、德國IMPULS頂級廚具、產自奧地利五金配件的BELEGA倍利嘉白金水幕式抽油煙機、德國KRONOTEX精工木地板等，傾注全力打造高質感的生活體驗。

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