林秉樞黑歷史曝光！去年曾嗆殺前女友 法院判拘役40天
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，遭爆過去曾有恐嚇、妨害自由等前科，不過相關判決案因涉及兒少家暴等內容未對外公開。不過，今（2）日司法院法學裁判書官網上上，已在將被害人個資隱匿後，於系統上公開，暗號為新北市地方法院第319號刑事判決。
編輯中心／綜合報導
2021-12-02 19:49:14
根據判決書可以看到，此案由被害人訴由由新北市政府警察局海山分局報告偵辦，指出林秉樞在109年8月間，和當時女友發生爭執，遂在通訊軟體語音過程中，出言恐嚇、有危害安全之犯意，包括「我一定會搞到妳沒辦法上班，妳相信我。」、「我也不跟妳在一起，但我就是要修理妳。聽懂嗎？」、「妳現在要硬踩是不是？我玩死妳！我會殺死妳！妳試看看」、「妳現在跪下跟我道歉，我現在要殺妳，跟妳小孩，跪下！」等語。
檢察官針對上述內容，依恐嚇危害安全罪起訴林秉樞，林男則在今年8月出庭時自白犯罪，並與對方達成和解，還自述因其母居於安寧病房，期望在母親有生之年盡力陪伴家庭經濟與生活狀況，新北地方法院在參酌相關資料和照片，以及犯行後態度免可一切情狀後，處拘役40日、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受6小時的法治教育課程。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110