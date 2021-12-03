《木曜4》接掌臺北跨年晚會　KID洩口風有「超大咖」助陣

「臺北最High新年城 2022跨年晚會」今年將由超人氣網路節目《木曜4超玩》主持群（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞）接下主持棒，已經公布的演出卡司有Tizzy Bac、旺福、茄子蛋、動力火車、黃小琥等，最特別的是，這次臺北跨年所有演出藝人都是「全台獨家」，跨年夜只演臺北這一場，每一組藝人將全力以赴帶給臺北民眾滿滿的驚喜。





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首次主持臺北跨年，謝坤達開玩笑地直呼「覺得相當不可思議，臺北市政府也太鬧了吧」，並透露一群人還沒開始分配工作內容，但對彼此默契很有信心。這次除了主持也身兼表演嘉賓，邰智源表示：「到時演唱會剛結束，可能有一些歌曲會帶進跨年夜，但還會有其他驚喜，大家可以好好期待一下！」泱泱、溫妮及阿部瑪利亞則是開始重溫前幾年的跨年影片，努力做足功課，儘管如此還是被KID虧，「雖然我們看起來人很多，但完全不會比較輕鬆喔！多了她們3個很刺激，很多不可能的因素，反正她們三個很ㄎ一ㄤ啦！大家要小心。」





▲茄子蛋笑說如果跨年夜天氣冷，就在後台準備一條彈力繩瘋狂運動熱身。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

對於主持跨年晚會，KID最擔心的就是下雨，怕遠道而來的民眾感到掃興，但他也說，「如果下雨的話乾脆我就穿防寒衣好了，穿那種下水的防寒衣來主持，反正都是水，穿這樣主持也滿爽的，大家一起淋雨啊！」並驚喜爆料，「反正如果我們太失控，還有一位神祕的主持人會cover我們！啊！這個公布了嗎？可以講嗎？（大笑）」





茄子蛋今年雖然沒發行新專輯，但創作演唱的電影主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，榮獲雙金認證，今年更將首次站上臺北跨年舞台，茄子蛋開心透露，歌單一定會讓大家很有驚喜；至於如何為跨年演出備戰，茄子蛋笑說，「如果天氣很冷，就在後台備一條彈力繩，瘋狂運動『熱身』，還可以輪流鍛鍊肌肉。」





▲旺福團員對跨年晚會製作單位喊話，希望後台備有薑母鴨、羊肉爐、麻油雞。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

旺福得知將首度在臺北跨年時，豪邁地直呼「心情好爽！旺福來了！唱什麼歌都會很開心！」誓言要用歡樂的音樂和民眾一起告別這辛苦的2021年，希望跟疫情說聲莎呦娜拉（再見）；聽聞今年冬天可能會很冷，團員們也笑著對製作單位喊話，「雖然有點不好意思，如果可以的話，希望後台備有薑母鴨、羊肉爐、麻油雞。」



