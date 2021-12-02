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入手Ionex系列最好時機！好禮＋購車金超過1.2萬等你拿

▲於12月初上市的Ionex S6，是一台以「全能座駕」作為開發理念的都會移動電動機車，配置6.5kW動力馬達、2顆Ionex大電池，更擁有155公里續航力。（圖／KYMCO提供）
▲於12月初上市的Ionex S6，是一台以「全能座駕」作為開發理念的都會移動電動機車，配置6.5kW動力馬達、2顆Ionex大電池，更擁有155公里續航力。（圖／KYMCO提供）

生活中心/綜合報導

2021-12-02 20:30:00

近期有不少民眾發現，路上電動機車變多了，甚至在臉書社團上就有貼文指出，最近路上怎麼看到越來越多台電動機車，引起熱議。適逢年終將近，近期多家車商也推出促銷，國內機車品牌KYMCO光陽大手筆推出「年終超級享」12月專屬優惠，只要購買KYMCO Ionex 3.0旗下任一款車型，除了享有政府汰舊換新購車補助以外，還能獲得光陽回饋最高總價達1萬2360元的多重好禮與購車金，如果消費者要入手電動機車，快趁年終搶最後一波！

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在2021年即將結束之前，KYMCO延續Ionex 3.0系列的超高買氣，於12月初推出該系列第四款新車S6，正式宣告Ionex 3.0的四大戰將全數到齊！S6號稱「全能座駕」其來有自，除了搭配12吋輪圈，更將車身座高降低至750mm，重心降低後，就算是身形嬌小的女孩也能輕鬆乘坐、騎乘也更安心；同時，它也具備2顆Ionex大電池，擁有多達155公里的續航力，讓消費者能無充電壓力地輕鬆漫遊都會街頭。

為了回饋消費者對Ionex系列的喜愛，KYMCO更在新車上市之際順勢於年底推出「超級享」優惠，且該優惠有別於他牌，不須搭配「五倍券」等方案，只要消費者購買Ionex 3.0系列任一車款，就能立即獲得購車金加碼優惠；其中，i-One、S7與S7R分別可享有原廠直接提供的3800、5000及6000元購車金；至於剛上市的S6竟然也有超優惠補助，只要購入該車款即享全車系最高的6600元補助，讓人直呼KYMCO超佛心！

▲KYMCO 於12月初上市Ionex 3.0系列新車S6，同時推出12月超級享優惠方案。（圖／KYMCO提供）
▲KYMCO 於12月初上市Ionex 3.0系列新車S6，同時推出12月超級享優惠方案。（圖／KYMCO提供）
除了超有感的購車金外，KYMCO此波優惠方案也不手軟，給出多項好康購車禮，其中凡是購買Ionex 3.0全車系，即能獲得市價690元的Ionex安全帽；另外，購入i-One系列，更加送市價1590元的後靠墊雅緻型；選購S7與S7R兩車款，加送市價高達3390元的S系列後扶手靠墊；S6新車上路最佛心，只要購車即享市價1680元Ionex手機架、S系列後扶手靠墊，整體「超級享」好禮價值高達5760元。

舉例來說，如果是雙北市居民要汰舊換新購入S6車型，能獲得經濟部工業局7000元、行政院環保署3000元、市政府環保局9000元、市府振興加碼8000元以及報廢車300元等，共2萬7300元的補助金，再加上原廠提供的購車金6600元，原價8萬2800元的S6僅需4萬8900元即能入手！此外，購車還能獲得市價高達5760元的超級享好禮，整體Ionex回饋高達1萬2360元，新車優惠能有如此高金額，可說是市場少見！

Ionex 3.0主張多元能源補充方式，更推出全球獨創的「尊榮換電 專人送電」服務，獲得廣大好評。有鑑於此，KYMCO於六都部署的「尊榮換電」服務，除了將服務區域已擴增至39個行政區，更宣告將原預計年底結束的免費「尊榮換電」服務，繼續延續至2022年第一季，以服務更多消費者，若民眾因電車便利性而望之卻步的話，在此波強檔促銷之下，此刻不入手電動機車更待何時？

▲KYMCO於六都部署的「尊榮換電」服務，服務區域已擴增至39個行政區。（圖／KYMCO提供）
▲IONEX「尊榮換電」服務已擴增至39個行政區。（圖／KYMCO提供）
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