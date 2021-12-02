大馬變性企業家曾逃往泰國！最終落腳此處

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年1月，36歲的諾薩迦因「侮辱伊斯蘭」罪名遭到起訴，恐面臨3年刑期，且極有可能須在男子監獄服刑。諾薩迦2月未現身法院，當局隨後開始追捕行動，她早已逃亡去泰國。
諾薩迦接受ABC訪問時坦言，「我也不想離鄉背井，但我需要救自己。他們因為我的身分而懲罰我，我意識到，留在馬來西亞並不安全」。諾薩迦放棄自己的事業、將2個領養的孩子交給母親照顧。她放棄了原有的一切，離開家鄉逃往海外。
她先逃到泰國，卻因護照遭到馬來西亞政府註銷，被泰國警方以非法入境為由逮捕。馬來西亞相關部門試圖將她引渡回國，但那時諾薩迦已向聯合國申請到難民身分，意即泰國無法將她驅逐出境。
最後，諾薩迦在10月中搭上了飛往澳洲的飛機，她也在社群媒體發布機上的自拍照。獲得澳洲庇護的她，展開全新生活。「我非常感謝澳洲政府」，諾薩迦日前在飯店隔離時向ABC表示，「他們理解我是一名沒有犯罪紀錄的女企業家，他們也知道我被起訴僅是因為我的性別認同」。
「人權觀察」亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）針對此事件指出，馬來西亞政府是亞洲最反LGBT的政府之一，「是時候讓國際社會告訴馬來西亞，這些仇視LGBT人士的行為是令人無法接受的」。