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大馬變性企業家曾逃往泰國！最終落腳此處

▲大馬知名變性人企業家諾薩迦（Nur Sajat）因在宗教活動穿女裝遭當局起訴，隨後逃往泰國，向聯合國申請到難民身分後，最後落腳澳洲。 （圖／翻攝自IG）
▲大馬知名變性人企業家諾薩迦（Nur Sajat）因在宗教活動穿女裝遭當局起訴，隨後逃往泰國，向聯合國申請到難民身分後，最後落腳澳洲。 （圖／翻攝自IG）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-02 20:11:20

《四方報》報導，對許多人來說，性別認同是自己的事，但對部份國家而言，違背生理性別的行為是違法的，例如馬來西亞。大馬知名變性人企業家諾薩迦（Nur Sajat）因在宗教活動穿女裝遭當局起訴，隨後逃往泰國，向聯合國申請到難民身分後，最後落腳澳洲。 

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根據國外媒體報導，諾薩迦先前曾參加一場在馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）舉行的宗教慈善活動。雖然她的穿著看起來跟其他穆斯林婦女沒有兩樣，但因為是變性人，導致官方開始對她進行追捕。在馬來西亞的伊斯蘭法律下，變性人女性穿著女性服裝被視為犯罪行為，更別說是在宗教場合出現這樣的行為。 

今年1月，36歲的諾薩迦因「侮辱伊斯蘭」罪名遭到起訴，恐面臨3年刑期，且極有可能須在男子監獄服刑。諾薩迦2月未現身法院，當局隨後開始追捕行動，她早已逃亡去泰國。 

諾薩迦接受ABC訪問時坦言，「我也不想離鄉背井，但我需要救自己。他們因為我的身分而懲罰我，我意識到，留在馬來西亞並不安全」。諾薩迦放棄自己的事業、將2個領養的孩子交給母親照顧。她放棄了原有的一切，離開家鄉逃往海外。 

她先逃到泰國，卻因護照遭到馬來西亞政府註銷，被泰國警方以非法入境為由逮捕。馬來西亞相關部門試圖將她引渡回國，但那時諾薩迦已向聯合國申請到難民身分，意即泰國無法將她驅逐出境。 

最後，諾薩迦在10月中搭上了飛往澳洲的飛機，她也在社群媒體發布機上的自拍照。獲得澳洲庇護的她，展開全新生活。「我非常感謝澳洲政府」，諾薩迦日前在飯店隔離時向ABC表示，「他們理解我是一名沒有犯罪紀錄的女企業家，他們也知道我被起訴僅是因為我的性別認同」。 

「人權觀察」亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）針對此事件指出，馬來西亞政府是亞洲最反LGBT的政府之一，「是時候讓國際社會告訴馬來西亞，這些仇視LGBT人士的行為是令人無法接受的」。 


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