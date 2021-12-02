黃士修：綠色和平反核四　背後是中國要停台灣電

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黃士修表示，2017年綠色和平被踢爆把台灣列中國，招募員工問統獨，這樣組織每年募款3億元，這次表面由地球公民基金會負責，但資源運用是綠色和平負擔，每天買廣到買到他的臉書牆上，中共反核同路人威脅，其實美國一直很看重核四案。
另外新北市長侯友宜多次強調「沒有核安、沒有核電」，黃士修說，新北市長侯友宜非常擔心核廢料，但侯市長是否想過，如果核四公投不通過，民進黨政府會處理核一、二廠核廢料？會繼續卡死侯友宜、繼續恐核、繼續害怕核廢料，只有重啟核四才能逼迫民進黨政府面對核廢料問題。
「核廢料阻力不在技術，在政治」黃士修表示，民進黨利用核廢料無法處理來製造反對核四理由，如果重啟核四過關，民進黨再演下去有沒有意義，才會願意面對核廢料問題，核四廠經過特別設計，不會像核一、二、三廠發生用過燃料棒爆滿問題，核四廠可以把高、低階核廢料貯存放廠區，不影響每個人一輩子生活。
黃士修指出，如果重啟核四被否決，民進黨再去處理核廢量就會自打臉，因此會繼續拖，把核廢料問題交給新北市煩惱，所以勸侯友宜「沒有核安、沒有核電」應該改為「有核安、就有核電」，「沒有辦法處理核廢，就沒資格使用核電」，也改為「有辦法處理核廢，就有資格使用核電」。
至於重啟核四的好處，黃士修說，根據綠色公民行動聯盟報告，核四1度電運轉40年，燃料成本、維護營運、處理核廢料，總共要再花1兆1256億元，但核四1年可發200億度乾淨電力，40年8000億度，證明核四每度電包含核廢料處理只要1.46元，風電、光電每度電若算5元，其價差每年可省700億元成本，商轉5年賺回3000億建廠成本。
黃士修表示，如果重啟核四不通過，廢除核四代價高達3205億元，再加上再生能源開發，每人帳單要多5、6000元，且綁死付40年。犧牲小老百姓死活，成就反核方個人榮華富貴。