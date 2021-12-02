新加坡成亞洲居住最貴城市！全球前十名國家曝

《四方報》報導，香港的租金之貴，舉世皆知，然而有個城市在居住成本方面超越香港，成為亞洲第一，那就是新加坡。《經濟學人智庫》公布「2021年全球生活成本」（Worldwide Cost of Living 2021）排名，香港由去年榜首跌至第五名，新加坡則上升兩位至第二位。這項研究已進行超過30年，旨在協助人力資源和財務管理人員計算生活成本津貼，並為外籍人才和商務出差員工制定補償方案。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-02 20:32:48
根據排名顯示，今年全球前5大生活成本最高的城市，分別為以色列的特拉維夫、巴黎與新加坡並列第2，再來是蘇黎世及香港，最便宜的則是敘利亞的大馬士革。這項最新的全球生活成本指數追踪全球173個城市的生活成本，比去年增加40個，並比較200多種日常產品和服務的價格。
其實除了智庫進行調查之外，全球最大人力資源管理諮詢公司美世（Mercer）在今年6月發布2021年全球生活成本報告，據統計位於中亞的土庫曼（Turkmenistan）首都阿什哈巴德（Ashgabat）是對外國人來說生活成本最貴的城市，前10名還有東京、上海、香港、蘇黎世等經濟大城，台北排名第22名，較去年（28名）上升6名。