「沒品維尼」護航林秉樞爭議延燒　李柏璋8點聲明回應

我是廣告 請繼續往下閱讀
關於高嘉瑜委員的事件，有幾點我想了想，還是有必要出來澄清一下
第一、自事件發生到現在，我的手機被打爆、也收到許多媒體朋友傳來的訊息。但無論是認識的記者，還不認識的，我李柏璋本人直到發這篇文前為止，都沒接受過任何媒體朋友訪問。我不懂，那些關於什麼李柏璋自己承認是瘋狂維尼這件事，到底是怎麼寫出來的？可以告訴我嗎？所以我真的很想知道寫這些報導的人，你們到底是訪問到誰去了？如果我有承認是沒品維尼本人，那麻煩撰寫報導的記者拿受訪紀錄及相關證據出來，不然不要在那捏造我從未說過的話、未承認過的事。」
第二、中時報導：根據警方的消息，說李柏璋跟毆打高嘉瑜委員的林姓男子有密切的line聯絡。這點完完全全就是假新聞，我本人根本沒有過林男的line好友，請問是要怎麼跟他用line聯絡？我本人使用的line帳號就只有一個，當中僅有84位好友，我不可能不知道我加入誰。
第三、我在本起事件發生之前，完全不認識林男，不只沒有臉書好友、更沒有私下有過聯絡，更不可能知道林跟誰在交往，因為我連他長得是圓是扁都不知道。
第四、本週二週刊報導出來之後，林男確實有透過共同朋友致電給我，希望我能幫他在網路平台上發他的聲明。
但由於11/30是我本人的生日，當天我已安排好外出行程，一整天從早到晚都在外面，也無法幫忙發文。而我自己也不想捲入到這件事上。
基於共同朋友情誼的關係，加上林男一直跟我說是他劈腿，被高委員抓到，所以雙方才起衝突，但傷勢絕對沒有很嚴重等等，甚至還出示事件後的照片，說什麼高委員在飯店試圖持刀砍他，來加以說服我，林男並向我聲稱：高委員並無在此事衝突中受傷，而他本人則屬於事件受害者。
我說不然你把想說明的事大致跟我說，我請有在用批踢踢的朋友去幫你發聲明。當天，林男確實傳了對話紀錄等一些事件相關的圖片，以取得我信任，我很笨，我相信他了。
因為我想，他是事件當事人，所言應該至少並非憑空捏造，才請朋友幫他貼個文。但，要怎麼貼，怎麼寫，我不管、不介入也不收錢，縱使林男自己主動說要給，我也分文未取，就純粹幫忙。
第五、事後看到新聞，我才發現，林男不只對我隱瞞、避重就輕，也欺騙我們的朋友，我本人非常後悔接他的電話，因為我不知道高委員竟然被傷得如此嚴重，對此我深感懊悔及抱歉。
這當中我有一定的責任，我絕不會推卸。因此，若高委員或當事人因此受傷害，我願意真誠道歉，就算當面致歉也行。而後續的法律責任我也會自己承擔。
第六、我在事前確實知情，但抱歉，沒品維尼的文章不是我發的。
因為只要一查ip，就知道帳號是誰持有的，這種一翻兩瞪眼的事都不用辯，也不用將不是我做的都推到我身上，甚至在那造謠我開分身，根本瞎扯。
第七、與林男的共同朋友，就只是個平凡人，沒有任何與政治相關的背景。
我也不是什麼派系的人，也沒在台北市議會當助理很久了，更不隸屬於任何一位政治人物下。
第八、對於新聞報導，有台南的幕僚指稱說我去尋求合作機會，但因為我人品太差勁，所以被退貨這件事，根本胡說八道。
李柏璋指出，他本人從未在台南向任何一位檯面上的政治人物或幕僚討過工作，反之，都是台南的各級民意代表主動來找我，尋求合作機會。這當中包括台南市府的核心人物、台南市黨部的人與藍綠無黨的立委及議員都有，並非特定人可以掌握他，或叫他做什麼，如果有人硬要將此件事扯向派系鬥爭什麼的，他就只好把全部都說出來。
李柏璋也說，他知道在背後放話的是誰，所以請適可而止就好，不要對一個已經遍體鱗傷的人落井下石，最終只會玉石俱焚；他更指出，請不要拿錢收買不到他，就想栽贓到其他地方或不相干的人身上。
文末，李柏璋總歸整件事情，就是林男想針對報導說明，但欺瞞了他和共同朋友，就和那些被林男耍的那些人一樣，「我們一樣被耍得團團轉。」，而本起事件，就只有協助發聲明，絕無受人指使的情事發生。
李柏璋表示，他就只是一個今年剛大學畢業，還在租房子投履歷討生活的社會新鮮人，他只想平靜地過生活，也謝謝大家關心，他會好好檢討、反省自己做不好、做錯的地方，另也對於牽扯其中的長輩、朋友致歉。
至於遭爆料李柏璋曾是民進黨立委陳亭妃妹妹、台南市議員陳怡珍的助理一事，陳亭妃幕僚回應，由於李柏璋常惹出是非，去年已離職。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110