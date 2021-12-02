蘇貞昌出席公投說明會竹北場

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針對公投重啟核四案說明，蘇貞昌表示，他曾任兩屆台北縣長，對於核四相當了解，核四浪費新台幣3000億元卻一度電都沒發過，如今核四執照過期、機件停產、廠商解散，燃料棒已送回美國，加上核四下方有斷層帶，若發生強震導致核災，將影響超過1000萬人生命財產安全。
蘇貞昌指出，前總統馬英九時代，劃定232公頃並蓋在藻礁上，但總統蔡英文不僅縮小至23公頃，且完全保護並避開藻礁，若位在桃園大潭的三接接收站要遷離至國民黨主張的台北港，天然氣管線走海線將破壞藻礁、陸線經過人口密集區很危險，因此針對「三接遷離」案一定要投不同意。
蘇貞昌表示，全世界109個國家都接受萊豬、且跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）11個會員國也都接受，台灣是貿易立國，如果不開放要如何參加國際組織，而且美國捐贈台灣疫苗，幫助照顧台灣人民健康，因此針對「反萊豬」案一定要投不同意。
至於公投綁大選，蘇貞昌指出，3年前的縣市長選舉因為綁公投，導致開票開到凌晨2時，且發生「一邊開票、一邊投票」亂象，為了不讓台灣民主倒退，大家一定要投不同意票。
蘇貞昌說，公投不是政黨的對抗或輸贏，而是由人民決定國家的下一步，呼籲民眾12月18日都要站出來投票，支持「四個不同意、讓台灣更有力」。
邱泰源辦公室主任張曇傑表示，四大公投案決定著台灣的未來發展，牽涉能源安全、環境安全、經濟安全與民主安全，環環相扣，影響台灣國家安全，希望民眾站出來投票，共同守護台灣。