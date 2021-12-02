大學畢聯會總務遭騙上百萬　校方：畢業生權益不受損

高雄某私立大學傳出畢聯會的總務遭到博弈網站詐騙，不當挪用畢聯會帳款約186萬，該名女畢業生事後向高雄三民二分局鼎金所報案，警方立即依規定受理積極偵辦中，校方表示，已與學生家長談妥，將會分期償還遭詐騙的金額，畢業生的權益不會受到影響，而現署名該校的畢聯會澄清聲明稿也在網路上流傳。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-02 21:20:04
高雄一名私校女大生11月29日12點向鼎金所報案指稱，她在博弈網站遭遇詐騙，於11月17日起陸續匯出多筆款項，警方立即依規定受理積極偵辦，據了解，該名女大生擔任大學畢聯會幹部負責管理經費，惟遭詐騙後，卻使用畢聯會經費匯出，警方得知狀況後，為保護學生權益，主動聯繫校方，並由校方通知學生家長到校，後續該生使用社團經費部分，由校方及學生家長協商處理相關事宜。
校方指出，受騙的學生為畢聯會的總務，是明年六月畢業的應屆畢業生事前繳交的拍畢業照、租用畢業服等所需使用的費用，校方已經聯絡該名受騙女學生的家長到校，家長表示會陸續清償這100多萬元的款項，因此畢業生拍畢業照等的既定行程不會受到影響，至於是否懲處該名同學，校方稱，還需警方調查後釐清狀況才能確定學生應負擔的責任，視情況依校規懲處，警方則說尊重大學校園自治，使用社團經費部分後續將配合校方辦理。