誰是日式連鎖店幫主？內行秒指「2間」最頂：能爽吃到飽
日本料理一直以來受到國人喜愛，這幾年來有不少日本連鎖定食品牌進駐台灣，讓老饕的選擇更加多樣。不過，就有網友好奇詢問「福勝亭、すき家、吉野家、松屋哪個最頂？」而引來內行分享心目中的最愛店家。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 21:37:09
原PO於PTT八卦板上列出福勝亭、すき家、吉野家、松屋4家連鎖餐飲品牌，好奇詢問「這幾家平價連鎖日式美食，哪家最頂？」他也透露受自己青睞的順序，「個人覺得是，福勝亭>=松屋>すき家>吉野家，大家覺得哪家日式連鎖店最頂？，不在上面的也可以舉」。
問題一曝光，其中「すき家 Sukiya」被最多台人點名，「問幾次都是sukiya啦」、「Sukiya吧！呷粗霸可以」、「sukiya方便，只是有點偏鹹」、「日本的松屋真的讚，台灣的話Sukiya吧」、「sukiya最好吃啦」、「Sukiya要去汁才好吃」。
此外，也有許多老饕提及「福勝亭」，直言「福勝亭光高麗菜絲+白飯可以吃到飽就屌打了」、「福勝亭就200內不錯的吃到飽啊」、「福勝亭不錯啦」、「福勝亭最高」、「只推福勝亭」、「福勝亭不錯，sukiya粗飽」、「第一福勝亭，剩下隨便」。
除了上述答案，鄉民們亦推薦其他愛店，「全部都被定食8屌虐阿」、「我都吃勝博殿」、「只選吉野家」、「個人覺得松屋啦！便宜又大碗，味道也不錯」、「鮮五丼，能加飯吃到飽」。（編輯：陳雅雲）