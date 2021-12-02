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後援會長變前鋒隊長　蔡其昌：顏陣營烏龍爆料助我聲量漲

▲蔡其昌指自己擔任林靜儀後援會長，硬是被顏寬恒陣營打成前鋒隊長。（圖／林靜儀臉書，2021.12.02）
▲蔡其昌指自己擔任林靜儀後援會長，硬是被顏寬恒陣營打成前鋒隊長。（圖／林靜儀臉書，2021.12.02）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-02 21:56:03｜2021-12-02 21:58:47

立法院副院長蔡其昌今接受黃光芹專訪時表示，自己被顏陣營亂爆料，扯進台中港碼頭案爭議，事後聲量急竄，「現在走到哪裡大家都先拍手」。他指顏寬恒兩套標準「為了減肥和網友賭3千份雞排，我捍衛名譽就是助長賭風」，並要國民黨主席朱立倫踹共：「你說打電玩的不能當立委，那開電玩的能不能當立委？」

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蔡其昌今接受資深媒體人黃光芹的網路節目專訪，提到大家霧裡看花的台中港105號碼頭案。蔡其昌說，媒體指顏寬恒先是自己提案、後由家族的公司標下105號碼頭經營權，質疑他完全不避嫌，顏寬恒的發言人張禹宣為模糊焦點亂扯：「建新國際的子公司經營104號碼頭，他在網路找了一點資料，就說我是曾擁有3萬9千多張股票、市值15億的建新門神。」

蔡其昌看到這數字就知對方搞錯，自己是獲得3萬9千多股同意的獨董、任務是代表小股東監督公司，名下一張股票也沒有。他第一時間要對方向自己道歉，不料張禹宣以為撿到槍，窮追猛打，後來爆出顏寬恒的弟弟早前是建新子公司監察人，「也就是說104碼頭曾是顏家的、現在的105碼頭也是顏家的，如果我是門神，也該是顏家的門神吧？」

▲蔡其昌認為林靜儀在選區的聲勢，目前比顏寬恒略高一些。（圖／蔡其昌臉書，2021.12.02）
▲蔡其昌認為林靜儀在選區的聲勢，目前比顏寬恒略高一些。（圖／蔡其昌臉書，2021.12.02）
蔡其昌形容這場仗是隔壁烤肉、火燒他家：「中二選區在選舉，他跑來招惹中一選區的我，一定跟他戰到底。」因此在臉書嗆，若他有市值15億股票就捐出來，若無，由顏寬恒捐15億。「對手的選戰招數常是亂打，發現打錯就硬拗，他自己在減肥時，可以和網民插3千份雞排，卻不准我捍衛名譽，找他嗆賭被說成助長賭博。」

蔡其昌說，當副院長不容易有聲音，被烏龍爆料一打，「現在到哪裡大家都先拍手，網路聲量大漲、聲勢整個好起來。」他笑說自己本來是林靜儀的後援會會長，「現在被打成前鋒隊隊長了」。

對於媒體、民進黨傾力打顏家，是否將導致選民反感、轉同情支持顏寬恒？蔡其昌認為：「暴打亂打胡扯，人家才會反感。媒體如何檢視顏家，不是民進黨可以掌握的，這和選民是否支持林靜儀是兩件事。」

他說很多爆料來自民間，像名下土地上經營電玩店、餐會吃好料等，在地人都知道，只是以前有70幾區在選立委，現在只有中二，所以才會聚焦、全台灣都在看。他指台中海線狀況特殊，「很多人對長久以來只顏家人可以選，一直敢怒不敢言，選民不想得罪顏家，不會參加綠營造勢活動，但不見得會投藍。」他分析藍綠情勢目前雖呈五五波，但林靜儀比顏寬恒略高一些。
 

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