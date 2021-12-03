名家論壇》黃創夏／國民黨荒腔走板，民進黨未必得利

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而可笑歸可笑，民進黨還是需要自我警惕：國民黨爛，不代表民進黨就會好！
特別是在民進黨的全代會上，蔡英文一句「台灣人民沒有欠民進黨！」這樣子語重心長的一句話，透露出蔡英文真的看到了民進黨當前的危機，對於2022大選的擔憂‧‧‧
甚至，對於「1218四大公投」的挑戰，都有著高度的危機意識！
台灣人民當然沒有虧欠民進黨，細思蔡英文的懇切提醒，民進黨各類公職或者是有心參選的各路人馬該反思的是：民進黨有沒有已經虧欠了台灣人民？
這樣的反思可能已經不是書空咄咄的無病呻吟，因為就算國民黨依舊氣若游絲，但完全執政且聲量居高不下的民進黨政府，並沒有因此所向無敵！
一個很明顯的趨勢就是，對於民進黨的不滿和憤怒，可能已經超越政黨之間的角逐了！
就以「四大公投」的聲量和民調數字為例，十一月中雖然民進黨已經全黨總動員反制，而國民黨在朱立倫領軍之下顯得蒼白無力。但是在聲量指標之上，只有「核四」有「52%」聲量，剩下的「藻礁：24%」、「萊豬：18%」和「公投綁大選：6%」‧‧‧
這樣的被關注度，理論上「四大公投」乏人問津，但各類民調之上，都有超過「六成」左右表達一定會去投票的意向，而且除了「重啟核四」旗鼓相當之外，其他三項公投都可能會跨過門檻，民進黨的壓力極大。
在國民黨根本仍在「加護病房」氣若游絲之下，顯然還是有遠超過國民黨基本盤的選民是超越政黨的動員力量，未必信任民進黨！
民進黨更需要警惕和省思：怎麼會有如此之高，非政黨動員而要給執政黨找麻煩的情緒呢？
這樣的情緒，將是民進黨面對「中二選區立委補選」以及「2022地方大選」最可怕且難以捉摸的情緒，執政黨稍有不慎，2018的近乎翻盤重大挫敗，極有可能重演！
蔡英文應該是有抓到這樣情緒的脈動，所以她特別在充滿勝利情緒的民進黨全代會上，語重心長的惕勵民進黨公職：「台灣人民並沒有欠民進黨！」
確實，在這段日子以來，民進黨的許多人士和側翼的對外發言，真的已經有「剽竊」台灣全體人民共同努力成果跡象，更甚者和共產黨的心態有點相似，共產黨的宣傳喜愛說：「沒有共產黨，就沒有新中國！」
試想一下，當全球都在「反共抗中」對抗專政體制之時，一再聽到「沒有民進黨，就沒有民主！」、「沒有陳時中，就沒有防疫！」這些類似宣傳，會不會激起反感和反作用力？
這就是「討厭民進黨」的氛圍正在醞釀的土壤，蔡英文有所察覺了，但蘇貞昌以降的這些「戰鬥兵團」還有專做梗圖以攻擊為樂之「中央圖房」理解蔡英文的苦口婆心嗎？
最後特別要提醒：「防疫紅利」永遠不能當無線額度的信用卡！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com