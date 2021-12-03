德國強硬防疫！梅克爾：未打疫苗者 禁足文化、休閒場所
德國聯邦政府與地方政府2日達成共識，進一步收緊防疫措施，對健康狀況可施打疫苗卻遲未接種者，實施嚴格限制。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-03 06:58:42
綜合外媒報導，即將卸任的德國總理梅克爾(Angela Merkel)，針對德國第4波疫情開出任內最後一槍，不准未接種疫苗者，進入餐館、酒吧、戲院、健身房、耶誕市集和其它「非生活必需品」的商業場所，只可進入超市、藥店等提供生活必需品的店鋪，家庭聚會訪客亦設上限為2人。
梅克爾與社會民主黨黨魁紹爾茨(Olaf Scholz)，與16個州的領導人開會宣布有關措施時表示，全國文化和休閒活動將只對那些接種過疫苗或染疫康復的人開放，以免醫院因染疫人數過多而不堪負荷。
梅克爾強調，當前疫況嚴峻，新措施需要全國人民團結。雖然德國疫苗覆蓋率已將近70%，但仍低於政府設定的75%最低目標，且德國2日新增確診人數超過7.3萬人，並有388起與新冠有關的死亡個案。
梅克爾和紹爾茨也表態支持強制接種疫苗，將交由國會進行辯論，一旦通過，強制疫苗令最早會在明年2月生效。
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